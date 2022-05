'Kabinet gaat bezuiniging van 500 miljoen op jeugdzorg schrappen'

Het was eerst de bedoeling om het geld weg te halen bij gemeenten die daartegen in opstand kwamen. Verschillende oppositiepartijen in de Tweede en Eerste kamer verzetten zich ook tegen die optie.

Nu heeft het kabinet besloten zelf het bedrag te financieren. Maarten van Ooijen, de verantwoordelijke staatssecretaris, gaat wel onderzoeken of het mogelijk is om een eigen bijdrage voor de jeugdzorg in te voeren. Hoe dat er eventueel uit komt te zien is nog niet duidelijk, aldus RTL Nieuws.