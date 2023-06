Kabinet denkt aan verbod op wijn en speciaalbiertjes in supermarkt

Een verbod op de verkoop van wijn en speciaalbiertjes in de supermarkt? Een fors hogere accijns of minimumprijs voor alcohol? Of alcohol helemaal verbieden in sportkantines? De Telegraaf meldt op basis van Haagse bronnen dat staatssecretaris Van Ooijen (Volksgezondheid) een reeks opties overweegt om problematisch alcoholgebruik aan te pakken.

"Het kabinet wil het de Nederlander eigenlijk onmogelijk maken om op zijn tijd een lekker glas bier te drinken. Genieten mag niet meer", aldus Teeven, die sinds vorig jaar voorzitter is van de belangenclub. Daarnaast wordt de amateursport "de nek omgedraaid en wordt een lekker glas bier met of zonder alcohol onbetaalbaar gemaakt", vervolgt hij.

Volgens een woordvoerder van staatssecretaris Maarten van Ooijen (VWS) zijn er helemaal nog geen besluiten genomen. "Om de breed gesteunde doelen van het Preventieakkoord met betrekking tot problematisch alcoholgebruik te halen, moet er meer gebeuren. Staatssecretaris Van Ooijen heeft daarom aan de Kamer toegezegd dat hij komt met een aanvulling op de aanpak die nu loopt. Over de mogelijke inhoud daarvan is hij met alle betrokkenen in gesprek, van industrie tot wetenschap tot gezondheidsfondsen. Er is nog niet voorgesorteerd op specifieke maatregelen. En er zijn dus ook nog geen knopen doorgehakt over wat wel en wat niet. Hopelijk lukt dat deze zomer", laat hij weten.