Kabinet compenseert bezwaarmakers spaartaks met 2,8 miljard 28-04-2022

Het kabinet trekt 2,8 miljard euro uit om spaarders te compenseren. Het gaat om zo'n 60.000 mensen die bezwaar hadden gemaakt tegen de belasting die zij moesten betalen over hun vermogen in box 3. Voor 4 augustus krijgen deze spaarders de compensatie automatisch teruggestort, meldt staatssecretaris Marnix van Rij (Financiën).

Over de mensen die "te laat" of geen bezwaar hebben gemaakt tegen de spaartaks, wordt voor het einde van dit jaar besloten. Die krijgen nu dus geen geld terug. Het kabinet wacht een nieuwe uitspraak van de Hoge Raad af, die gaat over de vraag of ook deze spaarders rechtsherstel moeten krijgen.

Het kan betekenen dat er nog veel meer geld overgemaakt moet worden. Eerder deze maand schatte het kabinet de totale kostenpost op maximaal 11,7 miljard euro.

Waar de miljarden van betaald worden, moet blijken uit de voorjaarsnota. Daar wordt momenteel over onderhandeld. De nota moet uiterlijk op 1 juni naar de Kamer gestuurd worden.

Daadwerkelijke rendement wordt leidend

Het kabinet maakt het geld over naar aanleiding van een uitspraak van de Hoge Raad. Die oordeelde dat de manier waarop belasting werd geheven over vermogen in box 3 niet mocht.

In 2025 wil Van Rij een heel nieuw systeem inrichten voor de heffing van belastingen in box 3. Het is de bedoeling dat vanaf dan geen belasting meer geheven wordt over een rendement dat is berekend, zoals nu, maar op basis van het rendement dat mensen met vermogen daadwerkelijk behaald hebben. ANP