Kaag: "Algemeen prijsplafond voor energie geldt alléén in 2023" Vandaag • leestijd 2 minuten • 396 keer bekeken • bewaren

© Foto van minister Kaag via Wikimedia Commons (auteursrecht: World Trade Organization)

Het prijsplafond voor energie dat vanaf 1 januari 2023 van kracht wordt, zal volgens minister Sigrid Kaag van Financiën (D66) écht tijdelijk zijn en zal in 2024 ieder geval niet meer in dezelfde vorm blijven bestaan. Dat laat ze weten via haar woordvoerder. Daarna wordt financiële hulp gegeven aan mensen die écht niet meer rond kunnen komen, mochten de energieprijzen tegen die tijd nog altijd torenhoog zijn.

Dat meldt RTL Nieuws op basis van een interview dat vanmiddag om 15.15u wordt uitgezonden op RTL Z. De regeling is simpelweg te duur, zo luidt het argument. Het kost de schatkist namelijk tientallen miljarden euro's per jaar.

Minister Kaag tegenover RTL Nieuws: "Dit kunnen we niet heel lang doorzetten. We hebben het nu gedaan omdat de onzekerheid te groot was, om mensen de winter door te helpen."

Ze vervolgt: "Anders jaag je de Staat op kosten en de belastingbetaler ook." Dat zou er namelijk voor zorgen dat de kosten "elders in de begroting moeten worden gedekt". Dat kan bijvoorbeeld resulteren in een bezuiniging of belastingverhoging.

Prijsplafond alleen in 2023

Begin volgend jaar gaat het prijsplafond in. Dat is een regeling die ervoor zorgt dat alle huishoudens niet meer betalen voor gas en licht dan een door de overheid vastgesteld bedrag. Daarvoor moet het verbruik wel onder een bepaalde grens blijven.

Het prijsplafond zoals dat per 1 januari 2023 in werking treedt, betreft een maximumtarief van € 1,45 per kuub gas tot een verbruik van 1.200 kuub per jaar. Voor elektriciteit gaat het maximale tarief naar € 0,40 per kilowattuur (kWh) tot een verbruik van 2.900 kWh per jaar. Dat is op die manier bepaald door de Rijksoverheid.

Het kabinet heeft volgens de woordvoerder gekozen voor zo'n algemene maatregel omdat er haast moest worden gemaakt. Voor 2024 heeft Kaag meer tijd om een maatregel voor te bereiden die alleen is bedoeld voor mensen die met moeite hun energierekening kunnen betalen.

190 euro compensatie in november én december, een prijsplafond, 800 euro én 500 euro compensatie voor minima... hoe zit het allemaal ook alweer? Lees onderstaande artikel voor alle informatie. Dit artikel gaat verder na onderstaande link.

Komt er in 2024 iets van financiële steun?

Of het kabinet mensen ook in 2024 gaat helpen de energierekening te betalen – en zo ja, hoe – zal pas volgend jaar worden besloten, naar verwachting rond Prinsjesdag. Dan moet volgens de woordvoerder de "moeilijke keus" worden gemaakt wie wordt geholpen en wie niet.

Eerst zal minister Kaag in het voorjaar beslissen over de "dekking" van het prijsplafond in 2023, oftewel hoe die wordt betaald. Het kabinet heeft al 5,4 miljard vrijgemaakt die eigenlijk was bedoeld voor een verlaging van de energiebelasting.

Deze maatregel is niet doorgegaan en vervangen door het prijsplafond, waar het vrijgemaakte bedrag voor kan worden gebruikt. Er is ook geld beschikbaar uit enkele tijdelijke belastingen voor bedrijven die juist profiteren van de hoge energieprijzen. Wat verder nog aan geld nodig is, hangt af van hoe de energieprijzen zich ontwikkelen.

Lees ook: