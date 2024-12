Jumbo waarschuwt: "Gifstof in meel en mogelijk ongedierte in bloem" Vandaag • leestijd 2 minuten • bewaren

Supermarktketen Jumbo roept de afgebeelde producten terug © Afbeeldingen producten: Jumbo | Achtergrondfoto supermarkt: Tombosch85 via WikiMedia Commons

Supermarktketen Jumbo roept deze week twee vergelijkbare producten terug. In Jumbo Maïsmeel Bio Glutenvrij zijn te hoge waardes van de gifstof fumonisine gemeten, waarschuwt Jumbo. En in één specifieke batch bloem zit mogelijk ongedierte. Dat betreft Il Molino Chiavazza Bloem "00" van Zachte Tarwe (500g). Consumeer deze producten niet, luidt het dringende afvies.

Bloem is feitelijk gewoon gezeefd meel, dus er is sprake van twee terugroepacties voor twee vergelijkbare producten. Beide terugroepacties staan in in zekere zin los van elkaar, want beide producten komen uit verschillende fabrieken.

Naast het feit dat het om vergelijkbare producten gaat, is er nóg een overeenkomst: beide producten liggen bij de Jumbo in de schappen en beide productwaarschuwingen zijn afkomstig van de Veghelse supermarktketen. We bespreken ze allebei kort afzonderlijk.

Gifstof in Jumbo Maïsmeel Bio Glutenvrij (400g)

In Jumbo Maismeel Bio Glutenvrij (400 gram) zijn te hoge waarden van de gifstof fumonisine gemeten, zo waarschuwt Jumbo op maandag 16 december 2024. De EAN-code van dit product is 8718452553617. Een voorbeeld van de betreffende verpakking staat in de afbeelding bovenaan dit artikel aan de linkerzijde.

Opmerkelijk is dat de productwaarschuwing in dit geval geldt voor alle houdbaarheidsdata. Doorgaans heeft een productwaarschuwing betrekking op één specifieke batch of op een beperkt aantal batches, maar in dit geval geldt de waarschuwing voor alle mogelijke batches die van dit product in omloop zijn.

Jumbo vraagt klanten om de Jumbo Maismeel Bio Glutenvrij met alle houdbaarheidsdata niet te consumeren en terug te brengen naar één van haar winkels. Het consumeren van de genoemde producten kan een gevaar vormen voor de gezondheid. Je kunt het product in ieder Jumbo-filiaal inleveren en je krijgt het aankoopbedrag terug. Een kassabon is niet nodig.

Mogelijk ongedierte in Il Molino Chiavazza Bloem "00" van Zachte Tarwe (500g)

In het product Il Molino Chiavazza Bloem "00" van Zachte Tarwe (500g) met houdbaarheidsdatum 04-07-2025 kan mogelijk ongedierte zitten. Daarvoor waarschuwt Jumbo op dinsdag 17 december 2024. Een voorbeeld van de betreffende verpakking staat in de afbeelding bovenaan dit artikel aan de rechterzijde.

Het gaat alléén om de volgende batch van dit product:

Producent: Molino F.lli CHIAVAZZA S.p.A.

Molino F.lli CHIAVAZZA S.p.A. Verkocht bij: Jumbo Supermarkten

Jumbo Supermarkten EAN-code : 8009550007820

: 8009550007820 THT-datum: 04-07-2025

04-07-2025 Productiecode: B306484

B306484 Gedistribueerd door: Bergfood BV

Om welke soort ongedierte het mogelijk zou kunnen gaan, is niet bekend. Kennelijk zijn er onregelmatigheden geconstateerd in de productieketen en roept Jumbo klanten die dit product in huis hebben uit voorzorg op om het niet te gebruiken. Deze klanten worden vriendelijk verzocht om de verpakking in te leveren in het dichtstbijzijnde Jumbo-filiaal. Ook in dit geval geldt dat klanten zonder bon hun geld terug kunnen kringen.

Verpakkingen van dit product met andere houdbaarheidsdata kunnen veilig worden geconsumeerd, het gaat alléén om de verpakking met houdbaarheidsdatum 04-07-2025. Meer informatie over actuele terugroepacties lees je op de website van Jumbo.