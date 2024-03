Jumbo stopt als eerste supermarkt met aanbiedingen voor vlees Vandaag • leestijd 2 minuten • 146 keer bekeken • bewaren

Supermarktketen Jumbo stopt vanaf eind mei met alle tijdelijke ‘van voor’-aanbiedingen voor vers vlees. De maatregel geldt voor al het verse rund-, varkens- en koppenvlees in alle vestigingen en online.

Het besluit volgt onder andere op een campagne van dierenwelzijnsorganisatie Wakker Dier. De organisatie voert sinds 2010 campagne tegen stunten met goedkoper vlees en richtte de pijlen recent stevig op Jumbo. "Dat drukte inderdaad op de verantwoordelijkheid die we toch al voelden", aldus een woordvoerster van Jumbo.

Wakker Dier hoopt dat andere supermarkten volgen

Jumbo is de eerste supermarkt die stopt met deze manier van reclame maken. Wakker Dier is ontzettend blij met de bekendmaking van de super. "We hebben grote bewondering voor de moed die Jumbo hiermee toont", zegt een woordvoerder van de organisatie. "Vleesaanbiedingen drijven de verkoop van vlees enorm op. En de dieren betalen de prijs met slechte leefomstandigheden. Wakker Dier roept andere supermarkten op om het goede voorbeeld van Jumbo te volgen.”

Prijsverlaging vlees

Voor Jumbo is het wel een "moeilijke uitdaging om als eerste te stoppen met deze promotie van vlees." Bijkomend voordeel voor de onderneming is echter dat mede hierdoor prijzen over de hele linie iets lager kunnen worden gehouden doordat er geen geld door aanbiedingen wordt misgelopen.

Meer plantaardige eiwitten eten

Van alle eiwitten die Nederlanders eten, is volgens Wakker Dier op dit moment 40 procent plantaardig. Veel partijen waaronder de overheid en de Gezondheidsraad vinden dat dit nog meer moet worden omdat dit beter is voor dieren, planeet en mens.

"Wakker Dier vraagt bedrijven om actief toe te werken naar een aandeel plantaardig van minimaal 50 procent in 2025 en minimaal 60 procent in 2030", vertelt de woordvoerder. Jumbo wil deze lijn volgen met gelijke percentages in genoemde jaren, dus volgend jaar al fifty-fifty.

Eiwittransitie

"We realiseren ons dat versnelling hierin nodig is en hebben daarom als eerste in de markt deze stap genomen. Wij zijn niet over een nacht ijs gegaan in het streven naar een 50/50 eiwittransitiedoel in 2025. Uit analyses is inzichtelijk geworden dat het realiseren van dit tussentijdse doel alleen gehaald kan worden door te stoppen met vleespromoties", aldus Jumbo-topman Ton van Veen. Intussen wordt er gekeken naar de uitbreiding van de mogelijkheden in het aanbod van vleesvervangers. ANP