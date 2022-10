Jumbo roept Schokobons van Ferrero terug om salmonella

Supermarktketen Jumbo roept een Kinder-product van Ferrero terug. Het gaat om Schokobons die in april van dit jaar al werden teruggehaald omdat de chocolaatjes salmonella-infecties kunnen veroorzaken. Het consumeren van dit product kan een gevaar vormen voor de gezondheid, vooral bij zwangere vrouwen, jonge kinderen, ouderen en mensen met een verzwakt afweersysteem.

Het product met uiterste houdbaarheidsdatum 05-10-2022 of eerder zijn in april van dit jaar teruggeroepen door Ferrero. Helaas is een klein deel van deze producten recent alsnog uitgeleverd aan een beperkt aantal winkels.