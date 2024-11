Johma én Jumbo waarschuwen voor stukjes metaal in meerdere salades Vandaag • leestijd 2 minuten • 1767 keer bekeken • bewaren

© Achtergrondfoto Jumbo-filiaal: Tombosch85 via Wikimedia Commons | Afbeeldingen salades via Jumbo en Johma

Saladefabrikant Johma én supermarktketen Jumbo waarschuwen voor de mogelijke aanwezigheid van stukjes metaal in diverse verpakkingen van verschillende soorten salades. Klanten moeten deze salades niet eten en kunnen deze in het geval van de Jumbo-salades terugbrengen naar de winkel. Daar krijgen ze het aankoopbedrag vergoed. Een bon is niet nodig. Voor de Johma-salade geldt een iets andere procedure. Hoe het werkt en wat je moet doen? Dat lees je in dit artikel.

In de waarschuwing van Johma staat het volgende: "De reden voor deze terughaalactie is de mogelijke aanwezigheid van koperen deeltjes met een diameter van 0,16 mm en een lengte tussen 0,01 en 2 cm in een grondstof afkomstig van onze leverancier". Het is niet ondenkbaar dat hetzelfde geldt voor de salades van Jumbo.

Om welke salades gaat het precies? We bespreken ze hieronder. Omwille van de overzichtelijkheid beginnen we met de salades waar Jumbo voor waarschuwt.

In welke salades van de Jumbo zitten mogelijk stukjes metaal?

Supermarktketen Jumbo waarschuwt voor verschillende salades waar mogelijk stukjes metaal in kunnen zitten. Het gaat vooralsnog om drie varianten, namelijk Jumbo Komkommer Salade, Jumbo Kip Gyros Salade én Jumbo Sellerie Salade.

Aanvullende details volgen hieronder. Let goed op de THT-data! Deze zijn per salade verschillend.

Product: Jumbo Komkommer Salade

EAN code: 8718452813049

THT-data: 07-12-2024 en 14-12-2024

Product: Jumbo Kip Gyros Salade

EAN code: 8718452665501

THT-data: 08-12-2024 en 13-12-2024

Product: Jumbo Sellerie Salade

EAN code: 8718452665372

THT-data: 18-12-2024 en 24-12-2024

De waarschuwing van Jumbo geldt vooralsnog alléén voor deze drie soorten salade en geldt bovendien alléén voor de houdbaarheidsdata die hierboven genoemd zijn. De salades in verpakkingen met andere houdbaarheidsdata kunnen gerust worden gegeten.

Retourneren en geld terug

Klanten die deze salade(s) in huis hebben, kunnen het product terugbrengen naar iedere willekeurige Jumbo-winkel. Ook zonder bon krijgen ze dan het aankoopbedrag vergoed.

Voor meer informatie kunnen klanten contact opnemen met de klantenservice via 0800 - 0 22 01 61. De supermarktketen biedt klanten haar excuses aan voor het ongemak.

In welke salade van Johma zitten mogelijk stukjes metaal?

Ook saladefabrikant Johma waarschuwt voor de aanwezigheid van stukjes metaal in een salade. In dit geval gaat het om de Johma Farmersalade 175 gram. Aanvullende details staan hieronder:

Product: Johma Farmersalade 175 gram

EAN code: 8710506039085

THT-data: 11-12-2024 en 18-12-2024

Deze salade kan veilig worden gegeten indien de salade in verpakkingen met andere houdbaarheidsdata zit dan hierboven genoemd, de waarschuwing geldt alléén voor de verpakkingen met de hierboven beschreven houdbaarheidsdata.

Deze salade is verkocht door Albert Heijn, Boni, Boon, Dekamarkt, Hoogvliet, Jumbo, Nettorama, PicNic, Plus, Poiesz, Vomar en Versunie.

Retourneren en geld terug

In tegenstelling tot de salades van Jumbo is het in het geval van deze Johma-salade niet de bedoeling om de verpakkingen terug te brengen naar de winkel. Maar wat dan wel? Daarvoor heeft Johma de volgende oplossing bedacht:

Stuur een e-mail met een foto van de houdbaarheidsdatum op de verpakking tezamen met de gegevens van uw bankrekening naar Consumentenservice: consumentenservice.losser@signaturefoods.com.

Dat kan ook per post. Stuur de gevraagde informatie in dat geval naar Consumentenservice Antwoordnummer 7, 7570 VD, Losser, o.v.v. terughaalactie (postzegel is niet nodig). U ontvangt dan het aankoopbedrag retour.

Gooi tot slot de inhoud van de verpakking weg.