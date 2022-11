Jetten: Prijsplafond per 1 januari, compensatie voor blokverwarming volgt

Minister Rob Jetten denkt niet dat de steun voor de hoge energiekosten van mensen met een blokaansluiting op 1 januari al klaar is, maar heeft wel een idee hoe die later in 2023 geregeld kan zijn. De Belastingdienst werkt aan een regeling waarbij mensen via bijvoorbeeld hun woningcorporatie of de vereniging van eigenaren een bedrag teruggestort krijgen, zei de minister voor Klimaat en Energie in de Tweede Kamer. Wel heeft de minister geuit "er niet aan te twijfelen dat het prijsplafond voor gas en elektriciteit per 1 januari in kan gaan."