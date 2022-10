Nederlander minder snel afgesloten van energie door nieuwe regels

Nederlanders worden vanaf woensdag minder snel afgesloten door hun energieleverancier vanwege nieuwe regels die energieminister Rob Jetten heeft doorgevoerd. Het gaat om een tijdelijke regeling die voor meer ademruimte moet zorgen bij huishoudens nu de energierekening door de oorlog in Oekraïne erg hoog is.

Tot april 2023 worden klanten bovendien "in principe" niet afgesloten van energie als ze geen rekeningen betalen. Voorwaarde is wel dat ze in contact blijven met de energieleverancier over een betalingsregeling.