Je tuin vrij van slakken? Zo krijg je dat diervriendelijk voor elkaar! Duurzaam leven • Vandaag • leestijd 2 minuten

Met dit lekkere weer wil je natuurlijk zoveel het kan in je mooie tuin zitten. Slakken, hoe schattig ook, kunnen echter flinke schade aan je tuin aanrichten. Dat wil je natuurlijk voorkomen. Je leest hier hoe!

Diervriendelijk voor alle dieren

Het ‘ouderwetse’ slakkengif is ontzettend schadelijk voor allerlei dieren die er onverhoopt in contact mee komen. Tegenwoordig zijn er allerlei diervriendelijke manieren om de beestjes uit je tuin te houden. Mochten deze tips toch niet helpen of wil je liever een meer rigoureuze aanpak? Dan zijn er ook biologische slakkenkorrels, deze zijn minder gevaarlijk dan de bekende blauwe gifkorrels. De slakken eten deze korrels op waardoor ze niet aan je plantjes knabbelen. Uiteindelijk zullen de slakken er dood aan gaan, maar zijn deze korrels niet schadelijk voor mens of dier.

Deze planten wil je hebben

Als je wil voorkomen dat bepaalde mooie planten of bloemen in je tuin niet worden aangevreten door de slijmerige diertjes, dan kun je overwegen een aantal geurige plantjes vlakbij te plaatsen zoals hosta, dahlia, papaver en ridderspoor. Daarnaast zijn slakken ook niet te spreken over rucola of tomatenplanten. Ook met sterk geurende kruiden zoals munt, lavendel, salie, tijm en knoflook zorg je ervoor dat jouw tuin onaantrekkelijk wordt voor slakken.

Lok deze natuurlijke vijanden

Verschillende kikkers en vogels likken hun spreekwoordelijke lippen af bij de gedachte aan een dikke slijmerige slak. Zo kun je nestkastjes en voederplanken in je tuin plaatsen om vogels aan te trekken. Ook helpt een drinkbak en een takkenril. Andere natuurlijke vijanden zijn loopeenden, kippen en spitsmuizen. Die laatste huizen graag in een composthoop en eten naast slakken ook pissebedden, spinnen en wormen.

Pak de schoffel erbij

Door regelmatig de bovenste laag van je border of moestuingrond los te schoffelen, droogt de bovenste laag uit. Dat heeft geen gevolgen voor de groei van je moestuinplantjes, maar zorgt er wel voor dat slakken het liefst wegblijven. Op zo’n droge grond kunnen slakken zich namelijk heel moeilijk verplaatsen.

Creëer barrières

Wanneer slakken moeilijk terrein zien, raken ze snel gedemotiveerd om hun weg te vervolgen. Het is dan ook slim om plantjes die mogelijk worden aangevreten worden in te dammen met barrières voor de slak. Hier kun je verschillende dingen voor gebruiken zoals: koffiedik, cacaodoppen of eierschalen. Let wel op: cacaodoppen zijn door het stofje theobromine giftig voor honden en katten.

Parasitaire aaltjes

Mocht een minder slak-vriendelijke aanpak nodig zijn, dan zijn aaltjes een goede, veilige optie. De Phasmarhabditis hermaphrodita aaltjes zijn de natuurlijke vijanden van naaktslakken. Phasmarhabditis hermaphrodita is niet schadelijk voor andere diersoorten dan naakt- en huisjesslakken en brengt geen schade toe aan planten. De aaltjes zoeken actief naar slakken en parasiteren deze. Binnen enkele dagen wordt het vreten van de slak verstoord en de slak sterft binnen een tot twee weken.