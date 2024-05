Je e-bike beveiligen met een tracker? Dit zijn de opties

Gps-trackers gebruiken dezelfde techniek als een navigatiesysteem op je telefoon of in de auto. Met behulp van satellieten en een chip in de tracker kan tot op enkele meters nauwkeurig de locatie worden bepaald. Met een app op je telefoon weet je waar je e-bike zich bevindt. Er is een internetverbinding nodig om de data te versturen waarvoor je moet betalen. Dit maakt een gps-tracker prijziger dan een bluetooth tracker.



Een tracker met bluetooth-technologie wordt ook wel een tag genoemd. Je kunt er een e-bike mee uitrusten, maar ook andere spullen waar je zuinig op bent zoals je koffer of een auto. Nadeel van deze tracker is dat je in de buurt van de fiets moet zijn om ‘m te lokaliseren, omdat het bluetoothsignaal alleen van relatief dichtbij werkt. Grote merken als Samsung en Apple die tags verkopen, kunnen een community inschakelen, waarbij de telefoons van derden ervoor zorgen dat je ook op afstand je e-bike met tracker kunt lokaliseren. Is er niemand uit de community met een geschikte telefoon in de buurt? Dan is je e-bike met bluetoothtracker niet te zien, helaas.



Naast gps en bluetooth is er ook een volgsysteem dat gebruikmaakt van het zogeheten lora-netwerk. Lora staat voor “long range.“ Dit is een systeem dat op basis van radiogolven werkt. Het heeft als voordeel dat het weinig stroom verbruikt en daardoor vele jaren meegaat. Ook deze tracker kan je aan de e-bike bevestigen en koppelen aan een app.