Isoleer je ramen: zo bespaar je op energie en houd je warmte in huis theme-icon Duurzaam leven • Vandaag • leestijd 5 minuten • 9433 keer bekeken • bewaren

Wil je zorgen voor betere isolatie en besparen op de energiekosten? Dan is het isoleren van glas- en raamwerk een goede stap. Warmte lekt vaak ongemerkt weg langs de ramen van je huis, waardoor je harder moet stoken. We bespreken een aantal eenvoudige en relatief goedkope manieren om aan de slag te gaan, zodat je deze winter al kunt besparen op energie.

Langs ramen en kozijnen verdwijnt veel warmte uit huis. Dat betekent: extra stoken en een hogere energierekening, vooral in oudere (huur)huizen zonder de beter isolerende HR+-beglazing. Er zijn manieren waarop je thuis zelf ramen kunt isoleren en de warmte in huis beter vasthoudt. Wat kun je doen?

1. Gebruik isolerende raamfolie

Heb je geen goed isolerend HR+, HR++ of HR+++-glas, maar standaard dubbelglas of enkel glas in een raam of in een buitendeur? Dan kun je met raamfolie zorgen voor betere isolatie waardoor warmte beter in huis blijft.

Isolerend raamfolie is doorzichtig en kun je zelf op het raam aanbrengen met behulp van dubbelzijdige tape.

Zie je niet meteen voor je hoe dit in zijn werk gaat of wil je hier meer over weten? Bekijk dan de instructies in een korte YouTube-video van de gemeente Nijkerk.

Als je het raam hebt opgemeten, houd je twee centimeter extra marge aan voor het benodigde stuk raamfolie. Die paar centimeter kun je makkelijk en precies afsnijden of afknippen wanneer je het raam beplakt hebt.

Alle bouwmarkten verkopen dit soort raamfolie. Afhankelijk van het formaat van het raam is de doorzichtige isolerende folie verkrijgbaar vanaf circa 10 euro. Laat je voorlichten in de winkel, als je nog vragen hebt.

Let op: isolerend raamfolie is geschikt voor enkel glas en gewoon dubbelglas, maar ongeschikt voor HR(+)-glas.

2. Plaats een doe-het-zelf voorzetraam

Wat kun je nog meer doen om het weglekken van warmte te stoppen? Plaats een voorzetraam met folie tegen je tochtige raam van enkel of dubbelglas. Dit isoleert nog beter dan alleen raamfolie aanbrengen. Met een voorzetraam kun je het warmteverlies met wel 35 procent beperken. Gedurende de koude herfst-, winter, en lentemaanden bespaar je zo flink wat energie.

Om mensen die in een slecht geïsoleerde woning wonen op weg te helpen, heeft onderzoeksbureau TNO een voorzetraam ontworpen dat je zelf kunt bouwen. Het bestaat uit vier houten latjes waarop je raamfolie bevestigt. Het benodigde materiaal haal je bij de bouwmarkt. Let wel op dat je ventilatierooster bij het raam niet afdekt met het voorzetraam, want zo’n rooster moet zijn werk kunnen doen.

Wil je zien hoe je zelf dit voorzetraam maakt en plaatst? Bekijk deze YouTube-video met uitleg van Stichting Duurzaam Den Haag.

Wil je de zelfbouwinstructies van het voorzetraam van TNO nalezen? Bekijk dan deze praktische uitleg (pdf-document).

Let op: net als bij raamfolie geldt dat een voorzetraam alleen geschikt is voor ramen met enkel glas of dubbelglas. Een voorzetraam bij HR(+)-ramen plaatsen wordt afgeraden. Door het voorzetraam kan de warmte gaan oplopen, waardoor HR-glas kan breken.

Welk glas zit er in het venster?

Vraag je je nu af, welk glas zit er eigenlijk in mijn venster? Kijk dan naar de plek waar het glas in het kozijn zit. Enkel glas bestaat logischerwijs uit één enkele glasplaat dat in het kozijn steekt.

Bij dubbelglas zie je langs het kozijn een aluminium strip tussen de glasplaten zitten. Echter, HR, HR+ en HR++ hebben die aluminium strip ook. Kijk daarom of je op het aluminium gedeelte de letters HR met of zonder plus ziet. Is dat het geval dan is het HR(+)-glas. Staat er niets bij, dan is de kans dus groot dat je gewoon dubbelglas hebt. Bekijk de tips om enkel en dubbelglas van HR-glas te onderscheiden in deze video van Milieu Centraal.

Is je huurhuis slecht geïsoleerd? Hoe zit het met vervangen van enkel glas in een huurhuis?



Vraag om isolerend glas

Wil je toch dat de verhuurder glas vervangt of andere energiebesparende maatregelen treft? Dan kun je dat aan de verhuurder vragen. Als je dit samen met andere huurders doet, maak je meer kans op succes. Gaat de verhuurder akkoord met het plaatsen van HR+-glas? Houd er dan rekening mee dat hij nadien om een



Vind je die verhoging na de energiebesparende maatregelen buiten proportie? Dan kun je aan de



Initiatiefrecht

Kom je in goed overleg met de verhuurder niet verder? Dan kun je ook gebruik maken van het Initiatiefrecht om wel tot energiebesparende maatregelen te komen, zoals het plaatsen van isolerend glas in de ramen. De Woonbond heeft Woon je in een huurhuis met slecht isolerend enkel of dubbelglas? De verhuurder is niet verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen en om deze ramen te vervangen.Wil je toch dat de verhuurder glas vervangt of andere energiebesparende maatregelen treft? Dan kun je dat aan de verhuurder vragen. Als je dit samen met andere huurders doet, maak je meer kans op succes. Gaat de verhuurder akkoord met het plaatsen van HR+-glas? Houd er dan rekening mee dat hij nadien om een huurverhoging (wegens renovatie) kan vragen.Vind je die verhoging na de energiebesparende maatregelen buiten proportie? Dan kun je aan de Huurcommissie vragen wat een redelijke huurverhoging is. Dat kan tot drie maanden na het nemen van de energiebesparende maatregelen.Kom je in goed overleg met de verhuurder niet verder? Dan kun je ook gebruik maken van het Initiatiefrecht om wel tot energiebesparende maatregelen te komen, zoals het plaatsen van isolerend glas in de ramen. De Woonbond heeft informatie hierover op een rij gezet op deze pagina . Je vindt er ook een voorbeeldbrief die je kunt schrijven als je gebruik wilt maken van het Initiatiefrecht.

3. Gebruik gordijnen om te isoleren

Nederlanders staan erom bekend dat ze ’s avonds de gordijnen openlaten, zodat mensen die langslopen gezellig naar binnen kunnen kijken. Wat heb je immers te verbergen?

Toch is het sluiten van de gordijnen beter als je warmte vast wilt houden en energie wilt besparen. Doe ze daarom (wel) dicht zodra het donker wordt.

Ouderwetse, dikke gordijnen zijn ideaal en houden de warmte goed in de huiskamer of slaapkamer. Maar ook moderne varianten zoals lamellen en plissé- of rolgordijnen hebben een isolerende werking, omdat ze relatief dicht op het glas zitten. Als je die sluit of naar beneden doet, kan warmte minder goed ontsnappen en hoef je iets minder hard te stoken.

Let op: zorg ervoor dat gordijnen niet helemaal voor je radiatoren hangen. Je verbruikt dan echt onnodig veel gas, omdat de gordijnen warmte tegenhouden. De warmte blijft dan voor een flink deel achter de gordijnen hangen en dat is zonde van de verstookte energie. Hangen gordijnen niet tot boven de radiator maar er (helemaal) voor? Door ze in te (laten) korten, voorkom je dat je energie verspilt.

4. Dicht gaten en kieren die voor een warmtelek zorgen

Aan de rand van een kozijn kan het gebruikte vulmiddel rond een raam op den duur slijten. Ook in het houtwerk van het kozijn kunnen barsten en kiertjes ontstaan die tocht doorlaten. Zo ontstaan er op den duur ongemerkt warmtelekken in je huis, waar je zelf wat aan kunt doen.

Maak daarom eens een rondje door het huis en inspecteer het kozijn rondom ramen en deuren. Zie je kieren of barsten? Dicht die af. Maak dit rondje ook aan de buitenzijde, want daar kunnen evengoed kiertjes en gaten in het raamwerk zijn gekomen, waardoor er op koude dagen warmte weglekt uit je woning.

Verraderlijk kleine tochtplekken die je niet meteen met het blote oog kunt zien, kun je op een paar manieren lokaliseren. Je kunt met je hand langs de randen van raam, deur en kozijn gaan tot je tocht voelt. Wat je ook nog kunt gebruiken is een velletje toiletpapier of het vlammetje van de aansteker. Als dat meebeweegt, dan heb je een tochtlek ontdekt dat je kunt afsluiten.

Welk materiaal kun je gebruiken om af te dichten?

Zie of voel je een gapende kier langs een deur of raam die niet goed afsluit? Die kun je eenvoudig met zelfklevende tochtstrips of tochtband afdichten. De voordeur is vaak een plek waarlangs veel warmte verdwijnt. Controleer die dus sowieso op afsluitbare kieren.

Zie je grotere gaten of kieren langs kozijnen of de buitenmuur? Dan is compressieband geschikt materiaal om de boel af te dichten. Net als tochtband is het zelfklevend en op maat af te snijden of knippen.

Met siliconenkit kun je smalle kieren langs een raam en kozijn dichtmaken. Het is elastisch materiaal en waterbestendig. Kijk even welke je precies nodig hebt, er is namelijk siliconenkit voor binnen en voor buiten.

Voor vergane plekken in het hout kun je hout(rot)vuller gebruiken.

5. Hulp nodig?

Tot besluit. Wist je dat burgers in Nederland op lokaal niveau hulp en advies kunnen krijgen? Bijna alle gemeenten beschikken over een energieloket. Heb je vragen over verduurzaming of energiebesparing thuis? Kijk dan op Verbeterjehuis.nl en vind het energieloket bij jou in de buurt.

Hulp via de Energiebank

De Energiebank heeft in een tiental gemeenten (Arnhem, Den Haag, Haarlemmermeer, Kampen, Rivierenland, Rotterdam, Zutphen, Fryslân, Hulst, Schiedam) energiecoaches aan het werk. Deze vrijwilligers komen bij je thuis om de situatie te bekijken en om te adviseren. Kijk voor informatie op www.energiebank.nl.

De Energiebox

In 19 gemeenten in Nederland kunnen de inwoners gratis de Energiebox krijgen. Hierin zit materiaal ter waarde van 175 euro, waarmee je zelf aan de slag kan om thuis energie te besparen. Meer weten en de lijst met gemeenten bekijken? Kijk dan op www.energiebox.org.

Glas vervangen in je koopwoning? Je kunt aanspraak maken op subsidie op glas



Via de website van Milieu Centraal kun je aan de hand van een zestal vragen meer te weten komen:



Laat je goed voorlichten

Laat je goed voorlichten over de kosten, want die zijn van diverse factoren afhankelijk. Kan het nieuwe glas in het kozijn worden gezet of heb je nieuwe kozijnen nodig? Wat rekent de glaszetter voor het plaatsen van het glas, inclusief voorrijkosten? Moeten de kozijnen rondom (over)geschilderd worden na het plaatsen van het nieuwe glas?



Subsidie is beschikbaar

Via de zogeheten Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) kun je als woningeigenaar 25 euro per m2. Het subsidiebedrag voor HR++ glas voor monumentale huizen gaat omhoog van 42,50 naar 46 euro per m2. Het subsidiebedrag voor triple glas gaat flink omhoog, van 65,50 naar 111 euro per m2. Woon je in een eigen huis waar ramen nog zijn gemaakt van onzuinig enkel of dubbelglas? Je kunt de stookkosten terugdringen door het oude glas te vervangen door HR(++)-glas. Met de tijd verdien je de investering terug, omdat je minder kwijt bent aan energie.Via de website van Milieu Centraal kun je aan de hand van een zestal vragen meer te weten komen: wat kost isolerend glas en hoeveel bespaar je ermee? Laat je goed voorlichten over de kosten, want die zijn van diverse factoren afhankelijk. Kan het nieuwe glas in het kozijn worden gezet of heb je nieuwe kozijnen nodig? Wat rekent de glaszetter voor het plaatsen van het glas, inclusief voorrijkosten? Moeten de kozijnen rondom (over)geschilderd worden na het plaatsen van het nieuwe glas?Via de zogeheten Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) kun je als woningeigenaar subsidie voor HR++ glas aanvragen . Plaats je HR++ glas in 2025? Dan is het subsidiebedragper m2. Het subsidiebedrag voor HR++ glas voor monumentale huizen gaat omhoog van 42,50 naarper m2. Het subsidiebedrag voor triple glas gaat flink omhoog, van 65,50 naarper m2.