Is stoppen met werken beter dan modaal verdienen? Gisteren • leestijd 1 minuten • 343 keer bekeken • bewaren

Ernest woont in Nieuwegein met zijn 19-jarige zoon en 15-jarige dochter. Hij heeft een goede baan als accountmanager bij een autobedrijf en verdient daarmee 2300 euro netto in de maand. Dit ogenschijnlijk prima salaris is voor hem helaas niet meer genoeg om het hoofd boven water te houden.

Omdat zijn inkomen te hoog is voor een sociale huurwoning, is hij aan de vrije sector overgeleverd. Zijn huur is daardoor erg hoog, namelijk 1200 euro per maand. Dat is dus meer dan de helft van zijn netto-inkomen, en daar komen ook nog eens de hoge energie- en boodschappenprijzen bovenop.

Weinig geld voor boodschappen

Ernest betaalt per maand dus 1200 euro aan huur, 170 euro aan alimentatie, 280 euro voor zijn energierekening, 210 voor zijn zorgverzekering, 60 euro voor een telefonie- en internetabonnement en nog eens 60 euro aan belastingen.

Alles bij elkaar opgeteld houdt hij 320 euro per maand over voor boodschappen en overige uitgaven. Met dit bedrag komt hij zelfs in aanmerking voor een pakket van de voedselbank.

Bijna in de schulden

Helaas heeft Ernest geen vast contract voor energie maar een variabel contract. Hij is erg bang dat het bedrag dat hij moet betalen enorm gaat stijgen en hij maakt zich ontzettend zorgen: hij staat op het kantelpunt van in de schulden belanden.