Is je kat eigenlijk wel goed verzekerd? Vandaag • leestijd 4 minuten • bewaren

Heb je een kat? Dan ben je zeker niet de enige in Nederland. In bijna een kwart van alle huishoudens is een poes of kater aanwezig. Maar heb je er weleens over nagedacht of Minoes of Simba wel goed verzekerd is? Wat als zij of hij iets stukmaakt? En is het zinvol om een kattenverzekering af te sluiten voor als je kat ziek wordt? In dit artikel lees je alles over de verzekering voor je poes of kater.

Als je een hondenmens bent, denk je er misschien anders over, maar katten zijn toch net wat populairder dan honden. Er zijn namelijk meer huishoudens met een kat dan met een hond. Hierbij speelt waarschijnlijk ook mee dat een kat toch net wat gemakkelijker alleen kan zijn dan een hond.

Wat als je kat iets stukmaakt?

Dat brengt ons ook meteen bij het eerste verzekeringsissue. Zeker als je een kat alleen thuislaat, veroorzaakt hij of zij misschien ook weleens schade aan je spullen.

Katten krabben graag aan dingen en gooien ook weleens wat om. Zelfs al heb je nog zo’n dure krabpaal gekocht, dan heeft Simba misschien toch de voorkeur voor de poten van je antieke tafel. Een dure schade die helaas niet gedekt is door je inboedelverzekering. En dat geldt ook voor de dure vaas die volgens Minoes in de weg stond.

Sommige allrisk inboedelverzekeringen vergoeden wel schades als gevolg van een ongelukje door je kat. Als je kat bijvoorbeeld een kaars omstoot en zo brand veroorzaakt, wordt de schade door de brand met een allrisk dekking soms wel vergoed. Controleer dit voor de zekerheid goed in de polisvoorwaarden van je verzekering.

Schade aan je kat zelf wel vergoed

Het klinkt een beetje hard, maar voor de inboedelverzekering hoort je kat gewoon bij het interieur. Dus schade aan je kat zelf is wel tot een bepaald bedrag gedekt. Bijvoorbeeld als één van je kinderen Poekie binnen wil laten en vergeet dat het raam naar buiten opent in plaats van naar binnen en Poekie bij zijn val een pootje breekt.

Kat veroorzaakt schade bij iemand anders

Sommige mensen laten hun kat weleens naar buiten. De kans bestaat dat je minitijger daarbij schade veroorzaakt aan spullen van iemand anders. Stel Simba besluit lekker op de nog warme motorkap van de auto van de buurman te gaan liggen en maakt krassen in de lak. Dan is het goed om te weten dat je aansprakelijkheidsverzekering dit vergoedt. Dit geldt ook voor als je kat iemand verwondt.

Zorgkosten voor je kat verzekeren

Hoe goed je ook voor je kat zorgt, hij of zij kan een keer ziek worden. En dat kan flink in de papieren lopen, zeker als er een operatie nodig is. Er zijn verschillende verzekeraars die kattenverzekeringen aanbieden voor de zorgkosten van Minoes of Simba. Maar is zo’n verzekering nou zinvol?

Als je voldoende spaargeld hebt om een hoge rekening van de dierenarts zelf te betalen, dan is dat eigenlijk altijd een betere optie dan een kattenverzekering afsluiten. Heb je echter niet voldoende spaargeld of kom je in de problemen als je naast de rekening van dierenarts ook een nieuwe wasmachine of auto moet kopen? Dan is een zorgverzekering voor je kat wel aan te raden. Je wilt immers geen noodzakelijke zorg voor je kat moeten uitstellen, waardoor hij of zij erger ziek wordt en onnodig pijn lijdt.

Denk ook na over de toekomst

Als je je kat pas wilt verzekeren als hij al oud is of al bepaalde aandoeningen heeft, is het vaak heel duur om nog een kattenverzekering af te sluiten. Hoe ouder de kat, hoe hoger immers de premie voor de verzekering is. Bij sommige verzekeringen worden kosten voor aandoeningen waar je kat al aan leed vóór het afsluiten van de verzekering niet vergoed. Denk dus als de kat nog jong en gezond is alvast goed na of je eventuele hoge zorgkosten in de toekomst zelf kunt betalen of dat je alvast een verzekering wilt afsluiten tegen een dan nog lagere premie.

Checklist voor een goed verzekerd leven van je kat

Nu je dit alles heb gelezen, staan je een paar dingen te doen:

- Check of je een aansprakelijkheidsverzekering hebt, zodat schades die je kat bij anderen veroorzaakt vergoed worden.

- Zorg dat je een spaarpotje hebt voor schades die je kat in huis veroorzaakt of schaf geen heel dure meubels en spullen aan, want een ongelukje zit in een kleine hoekje en je inboedelverzekering vergoedt lang niet alle schades die je kat veroorzaakt.

- Bedenk of je nu én in de toekomst voldoende geld hebt om eventuele hoge zorgkosten voor je kat te betalen. Zo niet? Leg dan een spaarpotje aan. En is sparen niet mogelijk? Dan kun je dus beter een kattenverzekering afsluiten, want je gunt Simba of Minoes natuurlijk wel de zorg die hij of zij nodig heeft.