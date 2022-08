Is je ei vers of bedorven? Met deze simpele truc zie je het meteen! 22-07-2022 • leestijd 3 minuten • 23690 keer bekeken • bewaren

Eigen werk © Eigen werk

Eieren: in menig huishouden zijn ze standaard voorradig. Maar hoe weet je eigenlijk of een ei nog vers is? Daar is een heel simpel trucje voor: vul een kom, schaal of beker met water en je kunt aan de slag. Hoe het precies werkt, leggen we uit in dit artikel.

"Of een ei nog vers is, kun je eenvoudig zien aan de houdbaarheidsdatum op de doos", zal menigeen wellicht denken. En eerlijk is eerlijk, daar valt inderdaad weinig tegenin te brengen. Maar wat als je de eieren in een eierhouder hebt geplaatst om ze in de koelkast te kunnen bewaren, en je niet langer over de originele verpakking beschikt?

Op de eieren staat weliswaar ook een code, maar dat is niet de houdbaarheidsdatum. De code op het ei zegt iets over de leefomstandigheden van de kip en de herkomst van het ei. Gaat het om eieren van biologische kippen, van vrije-uitloopkippen of van scharrelkippen? Wat is het land van herkomst? En bij welke pluimveehouder komen ze vandaan?

Een ei is ongeveer vier weken houdbaar: wettelijk is zelfs vastgesteld dat een ei 28 dagen houdbaar moet zijn. En hoewel eieren in de supermarkt buiten de koeling worden bewaard, wordt aangeraden om ze thuis tóch gekoeld te bewaren. Daar is een simpele reden voor: hoe lager de temperatuur, hoe minder kans je bacteriën de kans geeft om te groeien.

In de supermarkt staan eieren overigens buiten de koeling met een reden. Dat heeft te maken met mogelijke condensvorming tijdens het transport naar huis. Als klanten de eieren uit een koude omgeving halen en ze in hogere temperaturen mee naar huis nemen, dan ontstaat er vanwege het temperatuurverschil mogelijk condensvorming op de eierschillen. En vocht geeft bacteriën sneller de kans om te groeien, aldus het Voedingscentrum.

Is mijn ei nog vers? Zó check je dat

Stel, je hebt de verpakking weggegooid en je weet eigenlijk niet meer zeker hoe lang geleden je de eieren hebt gekocht. Met een simpel trucje kun je de houdbaarheid controleren. Het enige dat je nodig hebt, is een diepe schaal, kom of beker gevuld met water. En het te controleren ei, natuurlijk.

Plaats het ei voorzichtig in het water en bekijk wat er gebeurt. Er zijn ruwweg vier stadia van versheid die je in één oogopslag kunt onderscheiden:

Het ei blijft op zijn kant op de bodem liggen;

op de bodem liggen; Het ei staat schuin omhoog op de bodem;

op de bodem; Het ei staat recht omhoog op de bodem;

op de bodem; Het ei drijft aan het oppervlakte

Eieren die op hun kant op de bodem blijven liggen, zijn het meest vers. Eieren die 1-2 weken oud zijn, komen schuin omhoog te staan. Is het ei 2-4 weken oud? Dan staat het ei rechtop op de bodem. En drijft je ei? Dan kun je het ei beter niet consumeren: grote kans dat het ei bedorven is.

Het ei op de afbeelding bovenaan dit artikel staat rechtop in het water: zo weten we dus dat dit ei tussen de 2-4 weken oud is.

Lees ook onderstaander artikel over het verschil tussen witte en bruine eieren. Dit artikel gaat verder na onderstaande link.

Schudden

Geen zin in gedoe met water? Je kunt ook op je gehoor afgaan, al is deze methode iets minder nauwkeurig. Pak een ei en schud het – voorzichtig! – heen en weer bij je oor. Is het ei vers? Dan hoor je niks. Gaat het om een wat ouder ei? Dan hoor je de inhoud bewegen.

Rollen

Ook op het aanrecht kun je een trucje toepassen, al is het wel oppassen dat je het ei niet laat vallen. Bij oude eieren zit de dooier in het midden van het ei, dus wanneer je een ouder ei over het aanrecht rolt, is de rolbeweging stabiel. Bij verse eieren is dat nog niet het geval: deze zullen dan ook meer waggelen tijdens het rollen.