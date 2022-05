Is het wassen van rauwe kip veilig of verspreid je zo bacteriën?

Het wassen van kip is niet zo hygiënisch als je denkt, waarschuwt het Voedingscentrum . Toch spoelt meer dan een kwart van de Nederlandse consumenten die kip eten het vlees af onder de kraan. Maar dat is niet geheel zonder risico: de waterspetters en het sap van de rauwe kip kunnen de bacteriën juist verspreiden.

Iedereen weet dat de bacteriën van kip kunnen leiden tot een voedselvergiftiging. Het gaat vaak om campylobacter of salmonella. Het komt meestal voor dat mensen zich een paar dagen beroerd voelen, maar soms zijn de klachten veel erger.

Kwetsbare groepen zoals ouderen, jonge kinderen of zwangere vrouwen kunnen ernstig ziek worden van deze bacteriën. Om deze reden deed het Voedingscentrum onderzoek naar de manier waarop mensen omgaan met kip.

Het Voedingscentrum noemt een paar resultaten "opvallend". Veel mensen geven aan de kip te wassen vanwege hygiëne, omdat ze dat van huis uit gewend zijn, of omdat ze het op die manier lekkerder vinden.

"Juist het wassen van kip kan bacteriën verspreiden. Bacteriën worden na wassen gevonden in de gootsteen, op het aanrecht of op de spullen die op het aanrecht liggen, zoals een snijplank of mes. Gelukkig weten verreweg de meeste mensen dat je met kip hygiënisch om moet gaan. En dat je het door en door moet verhitten."