I&O Research: "Veel Nederlanders bezuinigen vanwege de inflatie"

Hoewel de meeste Nederlanders ondanks de inflatie nog altijd geen moeite hebben om rond te komen, houdt een meerderheid van 55 procent de eigen uitgaven sterker in de gaten. In juni was dat nog 43 procent. Dat blijkt uit representatief onderzoek van I&O Research dat is uitgevoerd onder 1084 respondenten, uitgevoerd in opdracht van de NOS.