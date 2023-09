'Inzet wijkzuster pakt goed en goedkoop uit' 01-10-2011 • leestijd 1 minuten • bewaren

De inzet van een wijkverpleegkundige levert niet alleen betere zorg op maar leidt ook tot besparingen in vergelijking met gebruikelijke zorg. Dat komt naar voren uit een onderzoek voor de Regionale Kruisvereniging West-Brabant uitgevoerd door bureau BMC.

Tientallen miljoenen besparing

Een aanpak met de wijkzuster levert in het onderzoeksgebied een winst op van ongeveer 135.000 euro per jaar. Doorgerekend naar het landelijk niveau zou dat mogelijk tientallen miljoenen kunnen besparen, aldus onderzoeker Egbert van der Meer van BMC.

Bredere diagnoses

De wijkzuster is in de jaren negentig grotendeels wegbezuinigd. Maar het voordeel van haar manier van werken is dat zij meer in vrijheid werkt, over grenzen heen kijkt en bredere diagnoses stelt. Zo ziet zij bijvoorbeeld dat iemand zowel thuiszorg als hulp uit de geestelijke gezondheidszorg krijgt, terwijl beide minder kan. Ook komt het voor dat zij voorkomt dat iemand werkloos raakt en dus een uitkering nodig heeft. Inzet van een wijkverpleegkundige vergt weinig investeringen, aldus Van der Meer. Ze zijn er nog steeds, maar werken nu vaak in de thuiszorg. De steekproef besloeg 54 dossiers waarbij tien wijkzusters waren betrokken.

ANP