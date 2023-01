Investeerders kopen meeste woningen ooit in 2020 12-03-2021 • leestijd 3 minuten • 1715 keer bekeken • bewaren

Nog nooit kochten investeerders in een jaar tijd zoveel woningen als in 2020, blijkt uit cijfers van het Kadaster in handen van Kassa. De grote steden blijven in trek. Maar liefst een derde van de te koop staande woningen (34 procent) in Amsterdam, Den Haag, Utrecht en Rotterdam is gekocht door mensen die hier niet zelf in gaan wonen. In Den Haag was dit zelfs 40 procent. De trend zich ook door elders in het land, bijvoorbeeld in Limburg.

Starters op de woningmarkt die een huis willen kopen, kunnen vaak niet opbieden tegen de particuliere investeerders. En als ze hetzelfde huis vervolgens willen huren, worden ze geconfronteerd met hoge huurprijzen.

Van de circa acht miljoen woningen in Nederland zijn er inmiddels ongeveer 680.000 in handen van particuliere investeerders. Dit zijn particulieren die een extra woning kopen waar ze niet zelf gaan wonen of grote investeerders die massaal huizen verhuren. Niet alle woningen die in 2020 zijn aangekocht, zijn onttrokken aan de woningmarkt: een deel is door een particuliere investeerder gekocht van een andere particulier investeerder.

Tweede Kamer stemt voor opkoopbescherming

In de vier grote steden en in de Tweede Kamer is er grote zorg over deze trend, omdat het woningen onttrekt aan de woningmarkt. Starters die een huis willen kopen, kunnen niet op tegen de bedragen die door investeerders worden geboden en vissen zo bijna altijd achter het net. Het draagt bij aan de toenemende woningnood in Nederland. Want ook als deze woningen wel beschikbaar komen voor de huurmarkt, kunnen jonge woningzoekenden de vaak hoge huren niet betalen.

Zelfbewoningsplicht

Deze week heeft de Tweede Kamer ingestemd met een zelfbewoningsplicht van vijf jaar. Gemeenten krijgen dan de mogelijkheid bepaalde wijken aan te wijzen waarbij de nieuwe koper van een woning daar minimaal vijf jaar zelf moet wonen voor het pand verhuurd kan worden. Het wetsvoorstel gaat nu naar de Eerste Kamer.

Grote toename in laatste kwartaal 2020

In het laatste kwartaal van 2020 ging in Den Haag zelfs de helft (51 procent, ongeveer 2500 woningen) van de te koop staande woningen naar particuliere beleggers, het hoogste aantal in tien jaar tijd. In Amsterdam (35 procent), Rotterdam (45 procent) en Utrecht (40 procent) liggen de aandelen voor het laatste kwartaal 2020 ook fors hoger dan in de vergelijkbare periode in voorgaande jaren.

Per 1 januari is de overdrachtsbelasting voor particuliere beleggers verhoogd naar 8 procent, wat kan verklaren waarom er in het najaar een piek aan aankopen is te zien. Toch verwacht het kadaster geen sterke afname in 2021. “Die verhoogde overdrachtsbelasting kunnen ze eventueel verwerken in een hogere huurprijs,” licht Paul de Vries van het Kadaster toe. “Het toenemend aantal verkopen in 2020 geeft aan dat particuliere beleggers nog wel vertrouwen hebben in de markt.”

Naast de grote vier nu ook andere steden in trek