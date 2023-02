Inventarisatie: "Parkeertarieven in steden sinds 2018 fors gestegen" Vandaag • leestijd 1 minuten • bewaren

Alles wordt duurder, zo ook het parkeren in de binnenstad. In 2023 is de prijs voor parkeren in de binnenstad flink omhooggegaan. Dat blijkt volgens de websites Centrumparkeren.nl en Parkerenindestad.nl na het inventariseren van de parkeerprijzen in verschillende steden. De gemiddelde stijging bedraagt vergeleken met 2018 ruim 29 procent. Den Haag kende met een procentuele prijsstijging van 141 procent de grootste stijging, in Hilversum en Hengelo is de prijs niet omhooggegaan.

Dure parkeersteden: De top drie

Volgens het onderzoek is Amsterdam de duurste stad om betaald te parkeren. Als je in Amsterdam parkeert, betaal je gemiddeld ongeveer 7,50 euro per uur. In sommige gevallen loopt het zelfs op tot 10 euro per uur.

Op de tweede plaats staat Utrecht met een gemiddeld parkeertarief van 6,64 euro per uur. Op plek drie komt Den Haag met 6,50 euro per uur. Hengelo is de goedkoopste van de onderzochte steden met een gemiddelde prijs van 1,90 euro per uur.

Dagkaart

Het gemeentebestuur probeert actief auto’s uit de binnenstad te weren, aldus Parkerenindestad.nl. Zo zijn er in Leiden, Amstelveen, Alkmaar, Delft, Dordrecht, Deventer en Tilburg dagkaarten ingevoerd.

Heb je geen parkeervergunning? Dan is het verplicht om een dagkaart te kopen om in de binnenstad te parkeren. Gemiddeld kost zo'n dagkaart 23,20 euro. Deze gemeenten vinden dat parkeren in de binnenstad voor inwoners en hun bezoekers is. ANP