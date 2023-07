Internetbrowsers en privacy. Waar moet je op letten en welke browser moet je hebben? Vandaag • leestijd 3 minuten • 58 keer bekeken • bewaren

Het aanbod van internetbrowsers wordt steeds groter. Tegenwoordig komt je computer of smartphone geleverd met een standaardbrowser, maar is dit wel de veiligste? Kassa legt het je uit!

Het aanbod is groter dan je denkt

Naast het alsmaar groter wordende aanbod aan browsers, komt er ook vaker nieuws naar buiten dat bepaalde ‘grote’ browsers helemaal niet zorgvuldig met jouw privacy omgaan. Naast Google Chrome, Safari en Microsoft Edge zijn er ontzettend veel alternatieven op de markt die jouw privacy waarderen.

Moet je je zorgen gaan maken?

Je browser is de interface waarmee je het grootste deel van het internet bezoekt, en als zodanig verwerkt deze een enorme hoeveelheid persoonlijke gegevens. Hoeveel zijn je gegevens waard? Voor adverteerders en marketingbedrijven heel wat! Browserbedrijven kunnen je surfgegevens met winst aan derden verkopen. Cybercriminelen staan altijd klaar om te profiteren van iedereen die geen veilige browser gebruikt. Je browser — en zijn vermogen om je privacy en veiligheid te beschermen — is dus erg belangrijk.

Google Chrome

Zoals boven al aangegeven verzamelt Google Chrome je gegevens, het is immers Google. Omdat deze gegevens daarnaast ook worden gedeeld met derden is het in beginselen dus niet een veilige browser. Daar tegenover staat wel dat er een aantal manieren zijn om de browser via bijvoorbeeld extensies en stuk veiliger te maken. Zo is er bijvoorbeeld deze handige VPN-extensie die je gegevens beschermt. Benieuwd naar andere tips?

Schakel ‘Geoptimaliseerde beveiliging’ in

Deze setting staat standaard niet geactiveerd. Om hem te activeren open je Chrome > Druk rechtsboven op de drie puntjes > Privacy en beveiliging > Beveiliging > Geoptimaliseerde beveiliging.

Update Chrome

Deze tip geldt eigenlijk voor elke browser. Google lanceert regelmatig een nieuwe update waarin hun privacymaatregelen worden aangescherpt. Als het goed is update je Chrome automatisch, maar mocht je hierover twijfelen kun je het hier controleren. Open Chrome > Druk rechtsboven op de drie puntjes > Help > Over Google Chrome.

Activeer tweestapsverificatie

Google vergaart het gros van je gegevens via je Google-account, waarmee je ook in Chrome bent ingelogd. Het is daarom een heel goed idee om je account extra goed te beveiligen met misschien wel de beste manier om accounts te beschermen: tweestapsverificatie. Heb je het niet? Zo activeer je het: Druk rechtsboven op het portretje van je account > Je Google-account beheren > Beveiliging > Verificatie in 2 stappen.

Safari

Safari is de browser die vooral door Apple-gebruikers wordt gebruikt. Deze browser komt immers standaard met elk Apple-product. Apple, wat ook de eigenaar is van Safari, is wel eens betrapt op het verzamelen van de browsegeschiedenis van gebruikers, zelfs als ze privé browsen gebruiken. De browser is dus niet 100% betrouwbaar. Wél zijn er ook voor Safari verschillende extensies om het veiliger te maken.

Instellingen

Op je iPhone of iPad; ga naar Instellingen > Safari > Scroll naar beneden voor de privacyinstellingen. Daar kun je allerlei zaken inzien en regelen zoals het verbergen van je IP-adres, blokkeren van cookies en het voorkomen van cross-sitetracking. Onze tip: zorg dat alle schuifjes op groen staan!

DuckDuckGo

Voorheen was het alleen een extensie voor Safari, tegenwoordig is het een op zichzelf staande browser voor zowel Apple als Windows. Deze nieuwkomer is specifiek ontwikkeld om de internetsurfer te beschermen tegen alle kwaadaardige trackers, advertenties en hackers die zich verschuilen op webpagina’s. DuckDuckGo is een van de weinige browsers op de markt geen enkele data of zoekgeschiedenis van de gebruiker opslaat. Elke keer als je de app opstart, is het een frisse start.

Firefox

Mozilla’s Firefox is inmiddels een bekende speler in de browsermarkt maar wordt doorgaans gezien als de meest veilige. Wat Firefox zo veilig maakt is dat het open-source is. Dat betekent dat iedereen de code tot in het kleinste detail kan bekijken. Oftewel; de veiligheid die de browser zelf beweert te hebben, kan door iedereen gecontroleerd worden. Daarnaast biedt Firefox een privémodus met bescherming tegen tracking, malware, phishing, fingerprinting en pop-ups. Firefox heeft ook een indrukwekkende verzameling add-ons die kunnen worden gebruikt om je online ervaring nog veiliger te maken.