"Internetabonnement al jaren te duur vanwege dominantie KPN en Ziggo"

Volgens de bond stappen consumenten zelden over van internetaanbieder, terwijl de ACM in overstapkortingen wel een bewijs voor marktwerking zou zien. Maar consumenten noemen te weinig prijsvoordeel, te veel gedoe en het niet willen kwijtraken van hun mailadres als redenen om niet te wisselen van provider, stelt de Consumentenbond.

"In Nederland zien we dat zowel consumenten als bedrijven steeds meer keuzemogelijkheden hebben tussen verschillende internetproviders die concurrerende prijzen aanbieden", stelt het bedrijf.

Een woordvoerder van KPN stelt dat het bericht van de Consumentenbond "bol staat van de onjuistheden". KPN gaat de organisatie daar naar eigen zeggen ook op aanspreken. "Het netwerk van KPN is een open netwerk, al meer dan twintig jaar. Er is nooit sprake van geweest dat KPN dit zou willen veranderen, integendeel."

Dat de prijzen in Nederland hoger zouden zijn dan elders in Europa vindt KPN "appels met peren vergelijken", omdat veel markten in Europa bijvoorbeeld niet op grote schaal glasvezel hebben. "In Nederland leggen we onder de grond aan. Dat is prachtig, maar daar hangt een prijskaartje aan."