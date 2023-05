Inspectie waarschuwt: zonnepanelen zijn makkelijk te hacken via de omvormer

Volgens de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI) zijn zonnepanelen makkelijk te hacken via de omvormer. De omvormers in de panelen worden gebruikt om de zonne-energie om te zetten in bruikbare elektriciteit, maar veel omvormers voldoen volgens de toezichthouder niet aan gestelde eisen. Daardoor kunnen ze storingen veroorzaken en toegang verlenen tot andere met het internet verbonden apparaten.