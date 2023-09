Inspectie stelt zorgcentrum onder toezicht 04-12-2012 • leestijd 1 minuten • bewaren

Zorgcentrum Complexcare in Maartensdijk is onder verscherpt toezicht gesteld. De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft hiertoe besloten vanwege ,,structurele tekortkomingen in de zorgverlening en een gebrek aan vertrouwen in de directie van Complexcare om hier op korte termijn verandering in te brengen.'' Complexcare biedt thuiszorg in de regio Hilversum - Maartensdijk.

Klachten

In juni ontving de IGZ klachten over de kwaliteit van de zorg. Die gingen onder meer over de ondeskundigheid van personeel bij de inzet van beademingsapparatuur, stomazorg en medicatietoediening.



IGZ

Volgens de inspectie ondernam Complexcare geen actie naar aanleiding van de klachten. De IGZ besloot daarop tot onaangekondigde bezoeken. Daaruit bleek dat de continuïteit en kwaliteit van de zorg risicovol was.

Vervolgonderzoek

Uit een vervolgonderzoek in november kwam naar voren dat er nog steeds sprake was van de inzet van ondeskundig en onvoldoende geschoold personeel. ,,Zorgcentrum Complexcare is zich onvoldoende bewust is van de benodigde voorwaarden voor het leveren van verantwoorde zorg'', aldus de IGZ.

Het verscherpt toezicht geldt zes maanden.

ANP