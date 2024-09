Inloggen met DigiD-app ook mogelijk met vingerafdruk en gezichtsscan Vandaag • leestijd 1 minuten • 1430 keer bekeken • bewaren

Gebruikers van de DigiD-app krijgen extra opties om in te loggen. Nu kan dat door een vijfcijferige pincode in te voeren. Vanaf 16 september kunnen gebruikers desgewenst ook met een vingerafdruk of gezichtsscan inloggen in de app.

De app om in te loggen bij organisaties van de overheid, krijgt hiervoor een update. Gebruikers van een iPhone en een aantal Android telefoons waaronder de Google pixel 8 en Samsung Galaxy S24 of nieuwer, kunnen vanaf 16 september inloggen met een vingerafdruk of gezichtsscanner. De vijfcijferige pincode is niet meer nodig als de telefoon je vinger of gezichtsscan herkent.

Pincode

De pincode wordt niet geheel overbodig. Daar wordt nog steeds naar gevraagd als de app je vingerafdruk of gezicht niet mocht herkennen.

Ook kun je de pincode nog steeds gebruiken als je niet via vinger- of gezichtsherkenning wilt inloggen of als je smartphone deze nieuwe opties niet ondersteunt.

Account na overlijden wordt automatisch verwijderd

Ook nieuw: na de update van de DigiD-app verwerkt het systeem automatisch overlijdensberichten. Zodra een overlijden is geregistreerd, kan dat account niet meer gewijzigd worden en wordt het na één jaar verwijderd. Tot die tijd is het nog altijd mogelijk om in te loggen.

Als nabestaanden het account van een overleden persoon per direct willen verwijderen dan verwijst Logius, de maker van DigiD, naar de helpdesk.