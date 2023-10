Inleveren blik en flesjes moet makkelijker, Kamer wil meer innamepunten

De motie waar de Kamer zich achter schaarde, was ingediend door Partij van de Dieren en D66. Op dit moment worden lang niet alle flesjes en blikjes ingeleverd. Consumenten stuiten in supermarkten vaak op lange rijen of innamepunten die vol zijn. Het bedrijfsleven moet 90 procent van de statiegeldverpakkingen innemen, maar dat percentage wordt niet gehaald.