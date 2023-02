ING verlaagt daglimiet voor klanten in betaalapp tegen fraude

ING verlaagt de daglimiet voor gebruikers van de de bankieren-app. Dat doen ze om klanten bewust te maken van de risico's van het hanteren van een hoge daglimiet, waaronder (telefonische) oplichting en fraude. Door de maatregel kunnen klanten per dag minder hoge bedragen overmaken naar andere bankrekeningen of door het doen van iDeal-betalingen, tenzij ze de limiet zelf weer verhogen.

De huidige daglimiet van 5000 euro wordt dan teruggebracht naar 2000 euro. Uitgezonderd zijn overboekingen tussen eigen (spaar)rekeningen, periodieke overboekingen en incasso's. De maatregel gaat in per 8 februari 2023.

Klanten kunnen de daglimiet desgewenst wél verhogen, en wel tot een maximum van 50.000 euro per dag. Wie de betaallimiet verhoogt, moet echter wél vier uur wachten voordat de wijziging daadwerkelijk van kracht wordt. Er is geen mogelijkheid om dat proces te versnellen, ook niet via de klantenservice of iets dergelijks.