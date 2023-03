ING: “Starters zijn nog nooit zoveel kwijt geweest aan een hypotheek”

Volgens ramingen van ING-onderzoekers scheelt het gemiddeld 300 euro in de maandlasten of starters een hypotheek afsloten aan het einde van 2021 of 2022. In die tussenliggende periode verhoogden centrale banken hun rentes om de inflatie weer omlaag te krijgen, terwijl in de voorgaande jaren de rentes juist ongekend laag waren.