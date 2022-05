Aantal laadpunten kan groei elektrisch wagenpark niet bijbenen 25-04-2022 • leestijd 1 minuten • 85 keer bekeken • bewaren

Elektrische auto’s raken steeds meer in trek. Het aantal blijft dan ook flink groeien. In zes jaar tijd steeg de toename van elektrisch rijden gigantisch met 3470 procent. Maar het aantal laadpalen, om ze mee op te laden, groeit niet zo hard mee. Het is daarom moeilijker dan ooit om een oplaadplek te vinden, blijkt uit een analyse van Independer op basis van data van het RDW en RVO.

In 2015 waren er nog ‘maar’ 12.000 laadpunten, inmiddels is dat aantal gestegen naar 70.000. Met bijna zes keer zo veel lijkt dat een flinke toename, maar de groei loopt achter op de toename van elektrische personenauto’s. Die stegen in dezelfde periode van 7.000 naar 243.662. Dat is bijna 35 keer zo veel.

Meeste laadpalen in Noord- en Zuid-Holland

In de provincies Noord-Holland en Zuid-Holland zijn de meeste laatpunten te vinden. Hier waren in 2021 respectievelijk 9,1 en 9,3 laadpalen per 10.000 huishoudens.

In Drenthe is de grootste groei te zijn ten opzichte van 2020. Het aantal laadpalen is daarmee meer dan verdubbeld. De minste laadpunten zijn te vinden in de Gelderse gemeente West Maas en Waal.

Laadpunten in jouw gemeente