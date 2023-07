Independer: Nederlanders lenen 10 procent meer dan vorig jaar

Vergelijkingssite Independer meldt dat Nederlanders in de eerste helft van 2023 gemiddeld 15.904 euro wilden lenen. Vergeleken met een jaar geleden is het bedrag met 10 procent gestegen. En in 2021 leende we nog 13 procent minder dan nu, becijferde prijsvergelijker Independer. De vergelijkingssite onderzocht tienduizenden leenaanvragen op haar platform.