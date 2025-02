In Kassa: Oprukkend betaald parkeren, noodzaak of melkkoe? Vandaag • leestijd 2 minuten • 1498 keer bekeken • bewaren

Betaald parkeren en vergunningparkeren rukken op. De inkomsten uit parkeerheffingen stijgen dit jaar met maar liefst 12 procent, voorspelt het CBS. Zaterdag in Kassa de vraag: is parkeren de nieuwe melkkoe voor gemeenten om de begroting sluitend te krijgen of noodzakelijk om autogebruik terug te dringen?

Kassa's Boodschappenmandje

Ook is het weer tijd voor Kassa's jaarlijkse boodschappenonderzoek. In welke supermarkt zijn de boodschappen op ons lijstje dit jaar het goedkoopst?

Gembershots: gezond of een dure marketingtruc?

Je hebt ze vast en zeker zien liggen in de supermarkt: gembershots. Kleine flesjes met een mengsel van citroensap, gembersap en voornamelijk appelsap. Maar met literprijzen die kunnen oplopen tot bijna 35 euro zijn deze sapjes wél behoorlijk aan de prijs. Kassa ging de straat op met een voorraadje gembershots en vroeg passanten of ze denken dat zo’n sapje echt gezond is, en zo ja, waarom.

Ook spreken we een voedseldeskundige over de al dan niet vermeende gezondheidsvoordelen van gembershots. Is het écht goed voor je gezondheid om de dag te beginnen met een gembershot, of is het vooral een dure marketingtruc?

Belbus: Fiber NL overdondert ouderen

Meneer en mevrouw Coemaet zijn beiden in de tachtig en al jaren tevreden klant bij KPN. Maar als op 15 november 2024 een huis-aan-huis adviseur namens internetprovider Fiber NL aan de deur staat, wordt dubbelop een nieuw glasvezelabonnement aangesmeerd. Wanneer hun zoon dit merkt en Fiber contacteert om het abonnement te annuleren, blijkt dat dit alleen kan tegen een torenhoog aflossingsbedrag.

