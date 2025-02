In Kassa: Bieden goudinkopers een eerlijke prijs? Vandaag • leestijd 2 minuten • 172 keer bekeken • bewaren

© beeld Kassa

Zaterdag in Kassa: de goudkoers staat historisch hoog. Krijg je als consument wel de juiste prijs voor je gouden sieraad? Wij gaan als 'mystery shopper' langs bij goudinkopers. Verder presenteren wij weer een Kassa test. Deze keer staat kant-en-klare roti kip masala uit de supermarkt op het menu. Hoe smakelijk is die? En extra eiwit- en proteïnerijke producten: heeft je lijf die nodig of kun je ook wel zonder?

Krijg je een eerlijke prijs voor je gouden sieraad?

De koers van goud staat historisch hoog. Zo hoog dat je voor je oude sieraad soms meer geld terugkrijgt dan je er ooit voor hebt betaald. Maar hoe weet je als consument of je de juiste prijs voor je gouden sieraden krijgt? Kassa is met drie gouden sieraden bij een aantal plekken voor goudinkoop langsgegaan. Dit deden wij als ‘mysterieshoppers’, dus we maakten ons niet kenbaar als Kassa. De prijzen van goudkoersen moeten vermeld worden, maar zouden goudinkopers die vanuit een bus op een plein opereren een betere prijs bieden dan de winkels en goudwisselkantoren? We nemen de proef op de som.

Kassa Test: Welke kant-en-klare roti kip masala is het lekkerst?

In de supermarkt vind je een wereld aan gerechten. Hoe smakelijk is de kant-en-klare roti kip masala? Voor de Kassa test proeft een deskundig panel vijf verschillende maaltijden uit de supermarkt. Hoeveel voldoendes en onvoldoendes deelt de jury uit?

Eiwitrijke producten zinvol voor je lijf of een hype?

Als je de schappen in de supermarkt bekijkt, lijken eiwitten een ware hype. De producten met termen als ‘proteïne’ of ‘eiwitrijk’ vliegen je om de oren, en veel mensen zijn bezig om dagelijks grote hoeveelheden eiwitten binnen te krijgen. Maar zijn die extra eiwitten wel altijd nodig? En waar kun je dan het beste voor kiezen? Ook luiden dierenwelzijnsorganisaties de bel over de schaduwkant van veel producten die extra eiwitten bevatten. Hoe dit precies zit, zie je zaterdag in Kassa.

Belbus: PC Nederland schrijft lidmaatschapsgeld te vaak af

Jacob Kisjes sluit in 2019 een onderhoudscontract af voor zijn computer bij PC Nederland. Hiervoor wordt elk jaar automatisch een bedrag van 119,95 euro afgeschreven. In 2024 valt het hem plotseling op dat de jaarlijkse betaling voor de tweede keer afgeschreven is. En het bedrijf lijkt hier een handje van te hebben, want het blijkt niet de eerste keer te zij...

Onderwerpen onder voorbehoud.

