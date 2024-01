In Italië worden kinderen met long COVID met succes behandeld theme-icon Lijf • 20-01-2024 • leestijd 2 minuten • 2748 keer bekeken • bewaren

Kassa besteedde in eerdere uitzendingen ruim aandacht aan de grote behoefte van artsen en patiënten met long COVID in ons land om te komen tot gespecialiseerde behandelcentra. De reguliere zorg voor deze patiënten schiet flink tekort, met name voor de meest ernstige patiënten. In de uitzending van 9 december 2023 lieten we zien dat er in Duitsland al een groot aantal behandelcentra voor long COVID bestaat. In de uitzending van vanavond komt ook Italië aan bod, waar speciale behandelcentra voor kinderen met long COVID zijn opgezet.

Kinderarts Dr. Danilo Buonsenso werkt in het gerenommeerde Gemelli-ziekenhuis in Rome. Hij is gespecialiseerd in kinderinfectieziekten en is gepromoveerd in Public Health & Biomolecular Sciences. Hij publiceerde als één van de eerste Europese artsen over long COVID in kinderen. Binnen de Europese beroepsgroep wordt hij gezien als belangrijke pionier op het gebied van onderzoek naar én behandeling van long COVID.

Medicatie

Buonsenso stelt dat alles uit de kast moet worden getrokken om deze kinderen te helpen. Daarvoor gebruikt hij bestaande medicatie voor bij long COVID veelvoorkomende symptomen zoals chronische hoofdpijn of POTS (Posturaal orthostatische tachycardiesydroom). Voor zeer ernstige gevallen gebruikt hij ook off label medicatie die weliswaar is bedoeld voor andere aandoeningen, maar ook lijkt te werken tegen long COVID.

"Wij behandelen wat we kunnen. Zo zijn chronische hoofdpijn en POTS veel voorkomende symptomen bij patiënten en kinderen met long COVID. Het behandelen van deze symptomen met medicatie zou de standaard moeten zijn."

Volgens de arts zijn dit géén experimentele behandelingen. Buonsenso: "Voor de behandeling van condities als POTS en chronische hoofdpijn bestaan reeds duidelijke medische richtlijnen, op basis daarvan schrijven wij medicatie voor. Bijvoorbeeld het middel Ivabradine – een middel dat het hartritme verlaagt – bij symptomen van POTS. Dit is een veelvuldig gebruikt en veilig medicijn. Daar is niks experimenteels aan."

Off label medicatie leidt in veel gevallen tot goede uitkomsten

De Italiaanse kinderarts zegt in zeer ernstige gevallen van long COVID bij zijn patiëntjes ook off label medicatie voor te schrijven. Dit zijn op de markt toegestane geneesmiddelen die zijn goedgekeurd voor een andere indicatie dan long COVID.

Buonsenso: "Het behandelen van kinderen met off label medicatie doen wij in uitgebreid overleg met ouders en altijd in een gecontroleerde klinische context."

Naar zeggen van de Italiaanse arts hebben deze experimentele behandelingen bij veel van zijn patiënten reeds tot goede uitkomsten geleid.

"Meer geld en aandacht nodig"

Tot slot roept Buonsenso op tot méér aandacht en onderzoeksgeld voor long COVID bij kinderen: "De financiering binnen het veld voor long COVID is grotendeels bestemd voor onderzoek bij volwassenen. Kinderonderzoek is daardoor ernstig ondergefinancierd én verwaarloosd."