In de loop van de dag al lege schappen bij de Albert Heijn door staking

24 apr. 2023 - 15:37

En natuurlijk is de opbouw van zo'n artikel op kassa weer krom. Jan en alleman: Staking? Waarom? Kassa: Lege schappen, aantal stakers oh en als bijna voetnoot laten we er nog maar ff (onvolledig) bij zetten waarom er gestaakt wordt. Overigens groot gelijk dat ze staken. Zelfs met die 14% zit je nog onder de inflatie. Die hebzucht altijd van die bedrijven die zijn vergeten dat ze er zijn om te voorzien in een behoefte vd mens en niet om alleen maar winst, meer winst, meer meer meer winst te maken. Eigenlijk zou iedere werknemer gewoon recht moeten hebben op een deel vd winst op basis van het aantal uren dat ze in het bedrijf gepompt hebben.