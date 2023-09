In 2024 gaan we 171 euro meer betalen voor de energierekening theme-icon Geld • Vandaag • leestijd 2 minuten • 348 keer bekeken • bewaren

Gemiddeld zal volgend jaar de energierekening 171 euro duurder worden in vergelijking met 2023, dat blijkt uit berekeningen van energievergelijkingssite energievergelijk.nl op basis van cijfers uit het Belastingplan en een raming van de Autoriteit Consument & Markt (ACM). De stijging in energiekosten wordt veroorzaakt door een verhoging van de energiebelasting op gas en een toename in netbeheerkosten.

Gas omhoog, stroom omlaag

Uit het Belastingplan van 2024 is naar voren gekomen dat energiebelasting voor gas 9,3 cent per kuub duurder wordt. Daar tegenover staat wel dat dezelfde belasting voor stroom met 1,7 cent per kilowattuur goedkoper wordt. Dat betekent dus dat de klassieke gasgebruiker dit plan het hardst in zijn portemonnee zal voelen komend jaar. De tarieven voor 2024 zijn als volgt:

Gas: € 0,58296 per m3 (voor de eerste 170.000 m3)

Stroom: € 0,10880 per kWh (tot 10.000 kWh)

De overheid wil met deze maatregelen mensen motiveren om hun gasgebruik te verminderen of zelfs helemaal er vanaf te stappen.

Wat betekent dit nu concreet?

Wanneer je dus nog een 'ouderwets' gasgebruiker bent, ga je komend jaar voor iedere verbruikte kuub gas bijna 11,3 cent meer aan belasting betalen. Zo zal een huishouden dat 1.600 m3 verbruikt, in 2024 ongeveer 180 euro extra aan gasbelasting kwijt zijn.

Ben je al aardig overgestapt komt je huishouden er dus voordeliger vanaf. Wanneer een huishouden 6.000 kWh aan stroom gebruikt, zal het in het komende jaar bijna 125 euro minder aan belasting betalen. Bovendien zijn zij niet onderhevig aan de stijgende netbeheerkosten voor gas.

Over netbeheerkosten gesproken

Die gaan komend jaar ook omhoog. De ACM heeft berekend dat huishoudens met een stroom- en gasaansluiting ongeveer 8 euro per maand meer gaan betalen dan in 2023. Die kosten gaan naar transport en onderhoud van het energienet.

Oorzaken zijn de stijgende energieprijzen en de investeringen in energietransitie. Door de verschuiving naar hernieuwbare energie en minder aardgasgebruik, moeten netbeheerders miljarden investeren in netuitbreiding en -aanpassing.

Alles bij elkaar

Met deze hogere belasting en toenemende netbeheerkosten komt energievergelijk.nl neer op een gemiddeld verschil van 171 euro per jaar, ofwel ruim 14 euro per maand, in vergelijking met 2023. Voor de complete berekeningen van de prijsvergelijkingswebsite klik dan hier.

Met name gezinnen in oudere woningen, met minder isolatie en een hoger gasverbruik, zullen hun portemonnee in 2024 voelen krimpen. Pijnlijk is dat er voor de laagste inkomens komend jaar vrijwel geen dempende maatregelen meer beschikbaar zijn, zoals de energietoeslag. Alleen het noodfonds energie kan nog enige verlichting bieden.

Bron: Energievergelijk.nl