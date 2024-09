Illegaal gokspel Plinko gebruikt zelfmoord om aan te zetten tot gokken theme-icon Mentaal • Vandaag • leestijd 4 minuten • 147 keer bekeken • bewaren

Niet lekker in je vel? Relatie uit, baan kwijt, je denkt zelfs aan zelfmoord? Ga dan gokken… Dit is de absurde inhoud van reclames voor het illegale gokspel Plinko. Uit onderzoek van Kassa blijkt dat dit soort advertenties worden getoond in gratis mobiele telefoonspelletjes zoals Bejeweled Blitz. In deze reclames wordt gesuggereerd dat je je weer beter gaat voelen door te gaan gokken met het spel Plinko als je denkt aan zelfmoord. Een hele zorgelijke ontwikkeling, stelt 113 Zelfmoordpreventie: "Dit soort reclames kunnen het risico op suïcidaliteit vergroten."

Denk je aan zelfdoding? Neem dan 24/7 gratis en anoniem contact op met 0800-0113 of chat op 113.nl.

Reclame Code Commissie: "Strafrechtelijke vervolging adverteerders is noodzakelijk"

De Reclame Code Commissie ontving al vijftig klachten over deze reclames. Het aanpakken van de gokadvertenties gaat echter lastig. Dat stelt Otto van der Harst, directeur van de Stichting Reclame Code: “We hadden het idee dat de locatie van die adverteerder wisselde. De ene keer was het Hongkong, de andere keer was het in de Emiraten. Deze mensen willen niet gevonden worden. En dat leidt ons eigenlijk tot een speurtocht die wij niet aankunnen. Dus dan geven wij graag dit soort dingen door aan de overheidsinstanties, de toezichthouders.”

De Reclame Code Commissie wil dat er juridische actie komt. Van der Harst: “Ik denk dat dit een strafrechtelijke vervolging zou moeten zijn en dat dit ook iets zou moeten zijn waar opsporingsinstanties serieus werk van maken.”

Misbruik logo's en bankpasjes Nederlandse banken, ING zet juridische stappen

In de reclames komen logo’s en pasjes voorbij van onder andere ING. De bank heeft na melding van Kassa juridische stappen gezet. “Het is misleiding en merkmisbruik. Ze misbruiken het vertrouwen dat mensen in ons bedrijf hebben, om mensen aan te zetten tot online gokken. En dat is onacceptabel”, aldus Japke Kaastra van ING.

De bank is bekend met dit soort illegale activiteiten, maar wist nog niet van deze specifieke reclames af, aldus ING. De bank kijkt hierbij naar de hele keten: “Wij ondernemen juridische stappen tegen de verschillende partijen die betrokken zijn bij deze vormen van illegale, misleidende gokreclames. Dan moet je denken aan de adverteerder, de app en het contentdistributieplatform dat hierbij betrokken is.”

Electronic Arts grijpt in na klacht Kassa, maar zelfmoordreclames blijven terugkomen

Kassa deed een melding over de reclame bij Electronic Arts. Dat is de eigenaar van het mobiele spel Bejeweled Blitz, waarin de advertenties voorbijkomen. Electronic Arts is ook bekend van het populaire spel FIFA.

Pas na drie weken reageerde de bekende Amerikaanse spelletjesmaker en verwijderden ze de advertentie uit het spel. E.A. stelt geen gokreclames toe te staan in hun spelletjes. “Onze advertentiepartners blokkeren normaal gezien deze content, maar soms glippen er helaas enkele door. Het spijt ons dat onze spelers hiermee geconfronteerd zijn”.

E.A. zegt er verder alles aan te doen om te voorkomen dat dit opnieuw gebeurt. Maar ondanks die belofte duiken deze schadelijke Plinko-zelfmoordreclames twee maanden later opnieuw op in hun spel. Kassa doet een nieuwe melding bij E.A., dat opnieuw met dezelfde excuses komt en de advertenties zegt te verwijderen. Maar twee dagen na deze belofte zijn de zelfmoordadvertenties weer terug in Bejeweled Blitz. Tot op de dag van vandaag.

113: "Reclame kan risico op suïcidaliteit vergroten"

Dat de advertentie kwetsbare mensen effectief ook bereikt, blijkt uit navraag bij 113 Zelfmoordpreventie. Zij hebben al heel wat klachten ontvangen.

“Dit is een hele zorgelijke ontwikkeling, omdat dit de risico’s op suïcidaliteit kan vergroten”, aldus klinisch psycholoog van 113 Marijke Geerdink. “Als je dit spel speelt, kan je juist gokproblemen ontwikkelen. Zo weten we dat mensen met gokproblemen 15 keer meer kans hebben om aan zelfmoord te overlijden.”

Plinko-reclame richt zich bewust op jonge, kwetsbare mensen

Online marketingexpert Chantal Schinkels is geschokt als Kassa haar de reclame laat zien: “Ik wist al dat bedrijven ver gingen, maar dit is echt next level. Plinko mikt met deze reclames doelbewust op een hele kwetsbare groep die mogelijk interesse heeft in gokken en zich niet goed voelt.”

Volgens Schinkels doen ze dit aan de hand van een sentimentenanalyse: ”Op basis van je zoekgeschiedenis op sociale media of Google of kleine dingen zoals in een krant een artikel lezen over zelfdoding, kiezen ze hun targets uit.”

Ze is ervan overtuigd dat de advertentie werkt: “Ze hebben dit al op kleinere schaal getest. Dat kan niet anders, want anders ga je er geen geld tegenaan gooien.”

Presentator Max Terpstra – die zelf gokverslaafd was – ziet de aantrekkingskracht van deze advertenties: “De adrenaline die je krijgt van al die balletjes en bedragen en een tekst als ‘Big Win’ in die advertentie. Het werkt wel, op zo'n manier adverteren, en dat is het erge. Het slaat nergens op en tóch is het voor sommige mensen levensgevaarlijk.”

