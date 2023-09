IKEA waarschuwt: LETTAN spiegel kan van muur vallen

De LETTAN spiegels zijn sinds februari 2020 in het assortiment. De waarschuwing geldt voor:

Preventief van de muur halen is het beste. Wie zo'n spiegel heeft, kan gratis nieuw wandbeslag bestellen. Ga naar IKEA.nl/reserveonderdelen of neem contact op met IKEA op 050 711 1267 om het benodigde aantal vervangend wandbeslag met reserveonderdeelnummer 139298/1 te bestellen. Lees hier meer over veiligheidswaarschuwingen van de IKEA.