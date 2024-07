iDEAL of Creditcard: Wat is de beste keuze voor online aankopen? theme-icon Geld • Vandaag • leestijd 4 minuten • 5023 keer bekeken • bewaren

We bestellen steeds meer producten online. In 2023 gaven Nederlanders in totaal 34,7 miljard euro uit aan online aankopen. Deze kun je op verschillende manier betalen. iDEAL en creditcard zijn hierbij het populairst. Maar wat is het verschil tussen een betaling via iDEAL en een betaling met een creditcard?

iDEAL is een online betaalmiddel waarmee je op internet aankopen kunt betalen via de betaalomgeving van je eigen bank. Een creditcard is een betaalmiddel waarbij het geld niet direct van je rekening wordt afgeschreven. Je leent als het ware tijdelijk van de creditcardverstrekker. Wat zijn de voor- en nadelen van deze verschillende betaalmiddelen?

Inkomenseisen voor aanvragen creditcard

Bij het aanvragen van een creditcard wordt vaak een inkomenseis gesteld. Om voor een gewone creditcard in aanmerking te komen moet je minimaal 1150 euro per maand verdienen.

Als je niet aan deze inkomenseis voldoet, is het mogelijk om een prepaid creditcard aan te vragen. Hierbij moet je zelf geld op de kaart zetten, voordat je ermee kan betalen. Een andere mogelijkheid om toch aan een creditcard te komen, is door iemand anders garant te laten staan.

Voor iDEAL zijn er geen inkomenseisen om van dit online betaalmiddel gebruik te maken. Je betaalt immers met geld dat je al op je betaalrekening hebt staan.

Creditcards hebben bestedingslimiet

Hoeveel je kunt betalen met iDEAL hangt af van je limiet bij de bank. Dit kan per bank verschillen. Als je een groot bedrag wilt afrekenen, kan het nodig zijn om je limiet tijdelijk te verhogen.

De limiet bij creditcards kan variëren van 1000 euro tot meer dan 20.000 euro. De hoogte van de limiet wordt bepaald aan de hand van je inkomen. Als je een lager inkomen hebt, ligt de limiet van je creditcard lager en als je inkomen hoger is, ligt de limiet ook hoger. Bij sommige kaarten is er sprake van een standaard bestedingslimiet. Deze is niet afhankelijk van je inkomen.

Bij de meeste creditcarduitgevers kun je de bestedingsruimte zelf vergroten door geld te storten op je creditcardrekening. Dit kan bijvoorbeeld handig zijn als je tegen je limiet aankomt. Door het geld op je creditcard te storten, wordt de bestedingslimiet verhoogd met het bedrag dat je naar je creditcard hebt overgemaakt.

Aankoopverzekering en chargebackregeling bij creditcards

Creditcards hebben een zogenaamde chargebackregeling. Dit betekent dat je je geld terug kan krijgen als er sprake is van fraude of als een online bestelling nep blijkt te zijn. Soms kun je ook je geld terugkrijgen als het bedrijf waar je een online aankoop hebt gedaan failliet gaat voordat je de dienst of het product ontvangt.

Daarnaast hebben veel creditcards ook een aankoopverzekering. Dit betekent dat je verzekerd bent tegen diefstal, verlies en beschadiging van je online aankoop. Deze aankoopverzekering geldt voor een bepaalde periode. Vaak is dat 180 dagen, maar dit kan verschillen.

iDEAL heeft geen chargebackregeling of aankoopverzekering. Dit betekent dat je geen geld terug kan krijgen als je je aankoop niet hebt ontvangen. Betaal daarom niet met iDEAL als je de webwinkel niet kent.

Let op! Prepaid creditcards hebben vaak geen chargebackregeling en/of aankoopverzekering.

Hogere kosten creditcard

De kosten van een creditcard liggen meestal tussen de 15 en 100 euro per jaar. Hierbij geldt meestal: hoe duurder de kaart, hoe hoger de bestedingslimiet en hoe langer je spullen na aankoop verzekerd zijn. Sommige banken bieden een gratis creditcard aan als je daar al een betaalrekening hebt.

Bij iDEAL worden er meestal geen extra kosten gerekend. Maar webwinkels betalen iDEAL voor het gebruik van de dienst en berekenen deze kosten soms door aan hun klanten. Dit mogen alleen de werkelijke kosten zijn. Als een webwinkel 0,50 euro moet betalen per transactie mag er ook maximaal zoveel aan de klant worden doorberekend.

Achteraf betalen met creditcard, nu ook bij iDEAL

Bij het betalen van een online aankoop met een creditcard betaal je altijd achteraf de rekening. Dit betekent dat je goed moet opletten dat je het openstaande bedrag op je creditcard op tijd aflost. Anders moet je hier bovenop nog rente betalen.

Als je met iDEAL afrekent, betaal je via je eigen bank. Dit betekent dat het bedrag meteen van je rekening wordt afgeschreven. Je hoeft er dus niet aan te denken dat je nog een rekening moet betalen.

Sinds april is het ook mogelijk om met iDEAL gespreid te betalen. Als je bij het afrekenen kiest voor de optie iDEAL in3 kun je je aankoop in drie delen afbetalen. Het eerste deel betaal je meteen, het tweede deel 30 dagen later en het laatste deel 60 dagen na je eerste betaling.

Bij bedragen onder 100 euro en boven de 3000 euro is het niet mogelijk om met in3 te betalen. Je zult deze optie dan ook niet zien verschijnen bij het afrekenen.

Wereldwijde betaling mogelijk met creditcard

Met een creditcard is het mogelijk om wereldwijd te betalen. Dit maakt het mogelijk om bij buitenlandse websites aankopen te doen. Het boeken van een hotel voor je vakantie of tickets voor een museum in het buitenland kun je makkelijk voor je bezoek afrekenen met je creditcard.

Als je gebruik wil maken van iDEAL is het vaak alleen mogelijk om op Nederlandse webwinkels te bestellen. Het aantal buitenlandse webwinkels waar je met iDEAL kunt betalen neemt wel toe.