Icoontje bij houdbaarheidsdatum moet voedselverspilling gaan verminderen

Binnenkort gaan voedselproducenten en supermarktketens extra informatie over de houdbaarheidsdatum op verpakkingen toevoegen door middel van een icoon. Bedrijven als Albert Heijn, Unilever, Jumbo, Dirk en FrieslandCampina willen consumenten duidelijker maken dat voedsel vaak nog prima te eten is na de houdbaarheidsdatum. Ze hopen dat dit leidt tot minder voedselverspilling.

Op voedselverpakkingen staat houdbaarheidsdata aangegeven met ‘ten minste houdbaar tot’ (THT) of ‘te gebruiken tot’ (TGT). Na de THT-datum zijn veel producten nog eetbaar, maar de kleur of geur kunnen veranderen. De TGT-datum is strikter; producten met deze datum mogen na het verstrijken daarvan niet meer worden gegeten.