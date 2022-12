theme-icon Geld

Huurverlaging voor ruim half miljoen huishoudens per 1 juli 2023 Gisteren • leestijd 2 minuten • 11775 keer bekeken • bewaren

Huurders met een laag inkomen die in een sociale huurwoning van een woningcorporatie wonen, gaan vanaf 1 juli volgend jaar minder huur betalen: het huurbedrag is vanaf die datum maximaal 575 euro per maand. Het zou gaan om een gemiddelde verlaging van 57 euro per maand, afhankelijk van de hoogte van de huidige huurprijs.

De regeling zou per 2024 van kracht worden, maar is naar voren gehaald. De wet die dat moet regelen, is vandaag afgerond, zo meldt AD.nl.

Huurverlaging gaat automatisch in

Wie volgend jaar tot 120 procent van het wettelijk minimumloon verdient, heeft recht op de korting. Huurders hoeven daar zelf in de meeste gevallen bovendien niets voor te doen, zo stelt minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting.

"Mensen hoeven niets te doen om voor de huurverlaging in aanmerking te komen. De Belastingdienst verstrekt gegevens aan woningcorporaties wie er aan de inkomensnorm voldoet. Huurprijzen die hoger zijn dan 575 euro per maand worden voor hen dan automatisch verlaagd door de corporatie."

De Rijksoverheid hanteert de volgende inkomensgrenzen:

Eenpersoonshuishoudens (onder AOW): €23.250

Eenpersoonsouderenhuishoudens (AOW): €24.600 *

Meerpersoonshuishoudens (onder AOW): €30.270

Meerpersoonsouderenhuishoudens (AOW): €32.730

Bij het sterretje moet worden aangemerkt dat het inkomen van inwonende kinderen onder de 27 jaar niet meetelt bij meerpersoons(ouderen)huishoudens.

"Huur gaat beter passen bij het inkomen"

Het kabinet heeft de verhuurdersheffing voor woningcorporatie geschrapt. Daardoor komt 1,7 miljard euro vrij die corporaties kunnen besteden aan de beloofde bouw van 300.000 nieuwe huurwoningen voor 2030, maar ook in de verbetering van isolatie van slecht geïsoleerde huurwoningen én dus voor deze huurverlaging voor mensen met een laag inkomen.

Minister De Jonge stelt dat deze groep huurders nu een te groot deel van het inkomen besteedt aan woonlasten: "Zij hebben het moeilijk de eindjes aan elkaar te knopen. Straks past hun huur beter bij hun inkomen."

Ook gaat de huurtoeslag in 2023 omhoog, en wel met een bedrag van bijna 17 euro. Dat geldt voor bijna alle huurders.

Wanneer moet je wél zelf actie ondernemen?

Het kan natuurlijk zijn dat je inkomen stevig verandert vlak voordat de huurverlaging in werking treedt. De Belastingdienst beschikt niet over de meest recente inkomensgegevens, maar gaat in de berekening uit van gegevens die iets ouder zijn.

Als jij bijvoorbeeld deze maand je baan verloren hebt of wegens ziekte arbeidsongeschikt bent geraakt, je daardoor stevig in inkomen achteruit bent gegaan en je tegen juli 2023 nog niks nieuws hebt of nog niet in staat bent om te werken, kun je je tot de woningcorporatie wenden. In dat geval moet je zelf aantonen dat je de laatste zes maanden niet meer verdiende dan 120 procent van het wettelijk minimumloon.

Voor particuliere huurders geldt de huurverlaging overigens niet. Minister De Jonge zegt daarover dat het niet te organiseren was.