"Huurprijzen in Nederland blijven hard oplopen"

De huurprijzen in Nederland blijven hard oplopen, ondanks dat koopwoningen de laatste tijd juist in waarde omlaag zijn gaan. Volgens HousingAnywhere, een marktplaats voor huurwoningen, is sprake van een "onverminderd stijgende trend" van huurprijzen van alle woningtypes.

Met een gemiddelde plus van dik 17 procent is de huurstijging zelfs groter dan de algehele inflatie, komt naar voren uit nieuwe cijfers van het platform over het afgelopen kwartaal.

Huurstijging komt door “beperkte aanbod op de markt”

Volgens directeur Djordy Seelmann komt dit door het beperkte aanbod op de markt. Daardoor is er minder woonruimte beschikbaar dan er vraag is. "Studenten en young professionals zetten hun dromen opzij, omdat er geen accommodatie beschikbaar is in de steden waar ze willen studeren", weet Seelmann.

Grote verschillen tussen grote steden

Er is wel sprake van grote verschillen. In Amsterdam, de stad met de hoogste huurprijzen van Europa op het platform, stegen de prijzen van appartementen bijvoorbeeld met slechts 1 procent. Opvallend is volgens HousingAnywhere ook een daling van 4 procent in de huurprijzen van appartementen in Utrecht ten opzichte van het vorige kwartaal.