Huurprijs vrije sector in grote steden fors gestegen

De huurprijzen van vrije sector huurwoningen zijn in de grote steden flink gestegen het afgelopen kwartaal. In Amsterdam betaalden nieuwe huurders 10,3 procent meer voor een huurwoning dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar. In Utrecht betaalden nieuwe huurders 6,5 procent meer, meldt onlinewoningplatform Pararius op basis van het huurwoningenaanbod.

De huurprijs voor een vierkante meter is met 25,24 euro het hoogst in de hoofdstad. In Utrecht komt de vierkantemeterprijs met 20,23 ook boven de twintig euro uit. Gemiddeld betaalden nieuwe huurders in het derde kwartaal 16,90 euro per vierkante meter, aldus Pararius.

Kale en gemeubileerde huur hoger geworden

Pararius onderscheidt drie oplevervormen: kaal, gestoffeerd en gemeubileerd. Vrije sector huurwoningen die gemeubileerd worden verhuurd zijn het duurst; nieuwe huurders betaalden in het derde kwartaal van 2022 gemiddeld 4,1 procent meer dan vorig jaar, met 20,04 euro per vierkante meter per maand.

Voor een kale huurwoning in de vrije sector betaalden nieuwe huurders 2,8 procent meer dan een jaar geleden; 14,77 euro per vierkante meter per maand. Gestoffeerde woningen bleven het afgelopen kwartaal gelijk in prijs, wat inhoudt dat nieuwe huurders, net als een jaar geleden, gemiddeld 15,98 euro per vierkante meter per maand betaalden.

Woonbond: minister De Jonge moet woekerprijzen aanpakken

In een reactie op de cijfers stelt de Woonbond dat de plannen van minister Hugo de Jonge om de huurprijzen in de zogenaamde 'middenhuur' te reguleren niet ver genoeg gaan. De Jonge wil onder andere dat voor woningen met een maandelijkse huur van maximaal 1000 euro de huurprijs wordt bepaald op basis van de kwaliteit van de woning. Die grens is wat de Woonbond betreft te laag. Ook omdat de WOZ-waarde en het energielabel meer waarde krijgen, waardoor meer woningen boven die grens zullen uitkomen.

"De commerciële huursector is de afgelopen jaren gegroeid als kool. Inmiddels is ongeveer een miljoen huurwoningen, ongeveer een derde van de huursector, in handen van commerciële verhuurders. Vaak gaat het om kleinere particuliere beleggers die bestaande woningen hebben opgekocht om duur te verhuren. Hierdoor visten koopstarters vaak achter het net", zo klinkt het. "De Jonge moet in actie komen om op zijn minst de woekerprijzen in dit segment aan te gaan pakken."

