Huurders speelbal in miljoenenconflict over servicekosten

Honderden huurders van twee woontorens van ‘Change=’ in Amsterdam zitten klem in een conflict tussen de beheerder en gebouweigenaar. Ze wijzen naar elkaar voor de terugbetaling van de naar schatting "miljoenen euro’s" aan onterecht geïnde servicekosten.

Change= wil de kwestie tot aan de Hoge Raad uitvechten, en stelt dat de gebouweigenaar van hun complex in Zuidoost - de ‘Deutsche Bank’ - moet terugbetalen. Change= zou slechts een administratiekantoor zijn. Volgens de Deutsche Bank daarentegen is vermogensbeheerder DSW, waarin het een meerderheidsbelang heeft, de eigenaar van de betreffende woontoren. DSW wijst op zijn beurt naar Change= als de partij die de portemonnee moet trekken.

"DWS is niet gedaagde in de rechtszaak over de servicekosten 2019 voor het Change= gebouw in Zuidoost. Huurders hadden in 2019 rechtstreeks een contract met Change= voor de dienstverlening en bijbehorende vergoedingen", aldus een woordvoerder.

Eigenaar wooncomplex voert gesprekken

De eigenaar van het Change= wooncomplex in Amsterdam Nieuw-West, CBRE Investment Management, laat weten te werken aan een gezamenlijke oplossing: "Huurders zijn uitsluitend geholpen met oplossingen, daarom voeren wij gesprekken met vertegenwoordigers van de bewoners en hebben wij contact met Change=."

De huurdersverenigingen hebben de gebouweigenaren aangeschreven met een dringend beroep om de problemen zo snel mogelijk op te lossen.

Huurcommissie stelde huurders in het gelijk

De Huurcommissie waar huurders terecht kunnen voor laagdrempelige geschillenbeslechting, stelde de huurders van de woontoren in Amsterdam Zuidoost in december 2023 al in het gelijk. Change= liet het daar echter niet bij zitten en ging zonder succes in beroep. Uit de vervolguitspraak van de kantonrechter bleek dat de servicekosten maar liefst een kwart te hoog waren. Change= stapte vervolgens naar het gerechtshof, maar die wilde de zaak niet in behandeling nemen, omdat er geen beroepsmogelijkheid was. Of de Hoge Raad de zaak wel wil herbeoordelen, is volgens de Amsterdamse Stichting Woon die de huurders bijstaat nog niet bekend.

Stichting Woon: "Huurders moeten geld terugrijgen"

Stichting Woon noemt het een zeer kwalijke zaak dat Change= haar verantwoordelijkheid niet neemt. "Uit de uitspraak van de kantonrechter blijkt klip en klaar dat zowel eigenaar en beheerder samen moeten terugbetalen. Hoe ze het regelen, maar mij niet uit: als de huurders hun geld maar terugkrijgen!", aldus woordvoerder Tjerk Dalhuisen.

Er zijn volgens Stichting Woon nog honderden klachten van huurders van de verschillende woontorens van Change= in behandeling bij de huurcommissie. Ze heeft daarnaast een lange lijst met oud-bewoners die ook nog geld tegoed hebben. Ook huurders van een nieuw complex van Change= in Utrecht hebben inmiddels juridische hulp ingeschakeld. De servicekosten zouden daar een derde te hoog zijn blijkt uit gesprekken die Kassa voerde met bewoners. Zij staan op het punt naar de Huurcommissie te gaan.

De twee Amsterdamse woontorens verkocht Change= voor circa 135 miljoen euro. Na de verkoop bleef Change= de verhuur en het beheer uitvoeren. Het complex in Utrecht is eigendom van Change= zelf en mag niet zonder toestemming van de gemeente worden verkocht. De drie woontorens huisvesten circa 1600 werkende jongeren met een brutosalaris van maximaal 2400 euro.

Uit uitspraken blijkt dat veel huurders "meer dan 900 euro per persoon" te veel aan servicekosten hebben betaald. Er zijn daarnaast veel klachten over de angstcultuur die in de woontorens heerst mede veroorzaakt door alle camera’s die in het pand hangen. In een vorige uitzending van Kassa vertelden veel huurders anoniem hun verhaal uit angst dat hun huurcontract anders niet wordt verlengd, of dat de verhoogde servicekosten bij vertrek worden ingehouden op de borg als hun identiteit bekend is.