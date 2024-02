Huurders klem met woekerhuur ondanks wetgeving

25 feb. 2024 - 12:39

De wet betaalbare huur en andere recente aanpassingen zoals sterk verhoogde box3 belasting voor verhuur woningen en het afschaffen van tijdelijke huurcontracten zorgen dat veel partuciculiere verhuurders hun woningen verkopen omdat het niet meer rendabel is en geen enkele verhuurder maandelijks meer lasten wil dan de huur zal opbrengen. Ik verhuur een zeer nette woning in amsterdam in met woz van 500k. De woning is 60m2 en mag met de nieuwe wet slechts 900 euro per maand opleveren. De hypotheekrente (niet afteekbaar) is 1000 per maand en box3 belasting is sinds begin 2023 van 0 naar 600 per maand verhoogd. gemeente en vve lasten 200 per maand. Nieuwe verhuur na ingang van deze wet is dus niet meer rendabel. Deze wet lijkt aantrekkelijk voor huurders maar niemand wil maandelijks geld toeleggen op verhuur uiteraard. Verkopen dus. Het verhuuraanbod gaat dus drastisch omlaag. Rijke kopers kunnen de woning kopen. Mensen die daar de middelen niet voor hebben of niet willen kopen zijn de dupe door dalend aanbod. Deze wet. Box3 belastingen en afschaffen bepaalde tijd contracten gaan voor nog veel meer huurwoning schaarste zorgen. Dom dom dom.