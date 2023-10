Huren vrije sector 5,2 procent hoger, woningaanbod daalt fors theme-icon Wonen • 13-10-2023 • leestijd 2 minuten • 681 keer bekeken • bewaren

De huren in de vrije sector zijn in het derde kwartaal van dit jaar gemiddeld met zo’n 5,2 procent gestegen ten opzichte van vorig jaar. Woningverhuursite Pararius heeft dat becijferd, meldt de NOS. Het aantal beschikbare vrije sector huurwoningen voor nieuwe huurders is in een jaar tijd met bijna 32 procent gedaald.

De stijging geldt voor nieuwe huurders. Voor zittende huurders is de jaarlijkse huurverhoging namelijk aan regels gebonden. De maximale prijsstijging is dit jaar 4,1 procent.

Omgeving bepalend voor huurprijs

De huurprijzen per vierkante meter verschillen enorm afhankelijk van meerdere factoren, zoals de regio, de grootte van de woning en de oplevervorm (kaal, gestoffeerd of gemeubileerd).

Limburgers betalen per vierkante meter minder dan de helft van de vierkantemeterprijs in Amsterdam. Dat is namelijk een verschil van 13,37 euro in Limburg tot 27,32 euro in Amsterdam.

Aanbod vrije sector fors gedaald

Het aantal vrije sector huurwoningen dat vrijkomt voor nieuwe huurders daalde met 31,7 procent in een jaar tijd. Woningverhuursite Pararius zegt dat die afname is ontstaan doordat verhuurders nu vaker hun huurwoning verkopen zodra een huurder vertrekt. Dat komt mede doordat particulieren vanaf dit jaar een hogere vermogensbelasting betalen over woningen waar ze niet zelf in wonen.

Krimpende huurmarkt

Woonminister De Jonge vermoedde al dat hierdoor de huurmarkt kleiner zou worden, maar voor hem is dat geen groot probleem. “Als de woning wordt verkocht aan een middeninkomen dat anders zou huren, dan neemt tegelijkertijd de vraag naar middenhuur af. Het betreffende middeninkomen heeft immers een betaalbare woning gevonden, alleen is dit geen huur-, maar een koopwoning”, aldus minister De Jonge bij de NOS.

Bron: NOS/Pararius