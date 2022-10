Huren in vrije sector wederom licht gedaald 14-07-2021 • leestijd 1 minuten • 709 keer bekeken • bewaren

In de vrije sector betalen nieuwe huurders gemiddeld 2 procent minder per vierkante meter dan vorig jaar. Woningplatform Pararius ziet voor het tweede kwartaal op rij een daling in de huurprijzen. Deze is vooral in grote steden te zien. In sommige provincies stijgen de huren wel door.

Op dit moment blijven expats grotendeels weg van de huurmarkt. Door reisbeperkingen en de overstap naar thuiswerken komen er minder expats naar ons land. Dat is volgens onderzoekers een belangrijke oorzaak. De daling van de gemiddelde huurprijs is al vier kwartalen aan de gang.

Nog meer effect in grote steden

In Amsterdam weegt het gemis van expats steviger door op de huurprijs. Bij nieuwe huurcontracten was de gemiddelde prijs 21,53 euro per vierkante meter, 6,8 procent minder dan een jaar eerder.

In Rotterdam daalde de gemiddelde huurprijs met 4,6 procent tot 15,58 euro per vierkante meter. Ook in Den Haag en Eindhoven gingen de prijzen omlaag, maar in mindere mate. Van de vijf grootste Nederlandse steden onttrok alleen Utrecht zich aan neergaande prijzen. In de Domstad bleven de prijzen gelijk op 17,81 euro per vierkante meter.

Provincies met huurstijgingen

Niet in alle regio's worden huurwoningen in de vrije sector goedkoper. Zo stegen ze in de provincies Gelderland, Noord-Brabant, Overijssel, Utrecht en Flevoland wel. In die laatste provincie zijn Almere en Lelystad opvallende stijgers, met prijsstijgingen van respectievelijk 7,9 en 12,5 procent. Volgens Pararius zijn gemeenten net buiten de grote steden in de Randstad populair bij huurders die niet de hoofdprijs willen betalen voor hun woning. ANP