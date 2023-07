Hulp via bijstand mogelijk voor DSB-klanten 21-10-2009 • leestijd 1 minuten • bewaren

Gemeenten kunnen klanten van de DSB Bank snel te hulp schieten met een lening uit de bijstand als deze plots zonder geld zitten door het faillissement van de bank. Dat stelde staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken) dinsdag. Volgens haar kunnen gemeenten in individuele gevallen via de bijstand noodhulp verlenen ter overbrugging van acute financiële problemen.

De PvdA-bewindsvrouw zei wel dat DSB-klanten ,,zelf een eerste verantwoordelijkheid'' hebben om een oplossing te zoeken door bijvoorbeeld een betaalrekening te openen bij een andere bank of geld te lenen van familie of vrienden. DSB-klanten kunnen al een tijdje niet meer bij hun geld, omdat alle rekeningen zijn geblokkeerd om te voorkomen dat de bank wordt leeggetrokken.

Een woordvoerder van Klijnsma benadrukte dat ,,gemeenten niet voor bank gaan spelen''. Wel biedt de Wet werk en bijstand gemeenten de ruimte om mensen die normaal gesproken niet in aanmerking komen voor bijstand, toch in noodsituaties te helpen om te voorkomen dat ze bijvoorbeeld hun huis uit moeten. Meestal gebeurt dit dan in de vorm van een geldlening. (anp)