Huizenkopers opgelet: private leaseauto drukt capaciteit hypotheek 08-04-2022

Huizenkopers opgelet. Vanaf deze maand kan de hoogte van je hypotheek flink lager uitpakken als je een private-leasecontract voor een auto afsluit. De regels voor de registratie van hypotheken bij het Bureau Krediet Registratie (BKR) zijn veranderd. Wat is er sinds 1 april anders? En hoe zit dat precies met een BKR-registratie en het afsluiten van een hypotheek? Wij zetten het voor je op een rij.

Het Bureau Krediet Registratie is een stichting die alle schulden boven de 250 euro registreert die een looptijd van minstens één maand hebben. Dat kan gaan om een telefoonabonnement met toestel, een creditcard, een persoonlijke lening en dus ook een contract voor een private leaseauto. De registraties bij het BKR moeten ervoor zorgen dat consumenten alleen leningen aangaan die ze kunnen betalen.

65 is 100 procent geworden bij BKR

Met private lease huur je als het ware een auto voor een langere periode. Je betaalt maandelijks een vast bedrag, in plaats van in één keer een groot bedrag zoals je bij de aankoop van een auto doet. De verzekering, wegenbelasting en onderhoud zijn in het maandbedrag meegenomen.

Voor 1 april werd nog 65 procent van de waarde van het private-leasecontract geregistreerd bij het BKR. Nu is dat anders. Voortaan wordt de hele som van de autolening (100 procent) in de registers gezet. In de praktijk betekent dit vaak dat je een minder hoge hypotheek kunt krijgen als je een huis koopt. Je moet dan immers ook al maandelijks een leasesom betalen naast je hypotheek, redeneren de kredietverstrekkers.

Kan tienduizenden euro’s uitmaken voor een hypotheek

Zowel de Hypotheekshop als De Hypotheker rekenen voor dat de ‘100 procentregel’ tienduizenden euro's in het leenbedrag kan schelen als huizenkopers een private-leasecontract hebben.

Het is echter aan de hypotheekverstrekker zelf om te bepalen of ze het contract voor de leaseauto ook voor de volle 100 procent laat meewegen bij het bepalen van de maximale financiering, tekent de BKR aan.

Regel geldt voor nieuwe hypotheek

Goed om te weten: de nieuwe private-leaseregel beïnvloedt de maximale leencapaciteit voor een nieuwe hypotheeklening. Op bestaande hypotheken van leaserijders heeft het geen invloed. Verder blijven private-leasecontracten die vóór 1 april 2022 zijn afgesloten voor 65 procent geregistreerd staan bij de BKR.

Geld lenen voor auto levert ook een BKR-registratie op

Kies je niet voor lease, maar voor een autofinanciering voor de aanschaf van een nieuwe auto? Dan is het goed om je te realiseren dat die lening óók bij de BKR geregistreerd staat. Zo’n lening speciaal voor de aankoop van een auto kan dus ook fors op je maximale leencapaciteit voor een hypotheek drukken.

Steeds meer private-leaserijders

Er komen in ons land steeds meer niet-zakelijke leaserijders bij. De Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen (VNA) telde 231.000 private-leasecontracten in 2021 en dat aantal neemt toe.

De Hypotheekshop ziet ook dat het aantal klanten met een private-leaseabonnement het afgelopen jaar "aanzienlijk" is toegenomen. De adviseur ziet dat met name tweeverdieners die anderhalf keer modaal verdienen vaker een private-leasecontract hebben voor een auto.

Waarschuwingen

De leasemaatschappijen waarschuwen al geruime tijd klanten voor de BKR-verandering die deze maand is ingegaan, zegt de VNA. "De financiële uitdaging van de combinatie tussen hypotheek en private lease zit vooral in de groep onder de 35 jaar", zegt een VNA-woordvoerster. Relatief gezien een kleine groep, benadrukt ze.

Hypotheekadviseur De Hypotheker wijst erop dat het verstandig is om na te gaan of je tijdens de looptijd van het autoleasecontract van plan bent een huis te kopen. Ook de Consumentenbond waarschuwt voor de impact van private lease op het leenbedrag voor een hypotheek, nu 100 procent van de waarde het leasecontract geregistreerd staat bij het BKR.

Private lease of zelf een occasion kopen?

Private lease is niet de goedkoopste vorm van autorijden, stelt de Consumentenbond. Hecht je niet aan iets nieuws om in te rijden? Dan is het aanschaffen van een tweedehands auto die je zo ver mogelijk ‘oprijdt’ de voordeligste optie.

Bronnen: AFM, BKR, Consumentenbond, ANP