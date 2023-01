Huizenkopers hebben weinig inzicht in energieverbruik van woning

"Energieverbruik is het laatste jaar echt een enorm belangrijke factor geworden bij de aankoop van een huis. Het is opmerkelijk dat hier lang niet altijd goed inzicht in is", zegt directeur wonen van ING Hilde Coebergh. Bij de aankoop van een huis en het regelen van een hypotheek kan er namelijk ook meteen aandacht zijn voor verduurzaming.

Het energieverbruik van een woning is echter moeilijk in te schatten, concludeerden economen van RaboResearch. Het gedrag van de bewoners heeft een grotere invloed. Of bewoners de verwarming lager zetten als ze het huis uitgaan, of er in meerdere kamers tegelijk wordt gestookt of alleen in de woonkamer en de leeftijd van de bewoners spelen allemaal een rol.